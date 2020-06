El Consejo de Mujeres condena el cartel del bar que pedía no "tocar las tetas" a la camarera sin desinfectarse

GIJÓN, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Asociaciones de Mujeres de Gijón ha expresado este miércoles su condena a lo que consideran una mal llamada "broma", con referencia a un bar de copas de la ciudad, 'Saurom', en el que se pedía a los clientes 'No tocar las tetas a la camarera sin desinfectarse las manos, gracias'.

Aunque el cartel, debido a las críticas, fue retirado, el Consejo de Mujeres, a través de una nota de prensa, ha tildado la actitud del bar de "machista".

Es por ello, que ha conminado a los responsables del establecimiento a pedir disculpas a la opinión pública y no solo en las redes sociales, como ya lo han hecho en este día.

Para la agrupación de colectivos de mujeres, "no es lo mismo decir: 'oye tío, para tocarme las tetas desinféctate primero', ya que esto lo dices tú y te refieres a ti misma. Otra cosa muy distinta es lo que ponía el cartel, 'No tocar las tetas a la camarera sin desinfectarse las manos, gracias', ya que estas haciendo

referencia a todas las camareras de ese bar y quizás a ellas no les parezca bien o no se sientan cómodas con ese eslogan.

Se han preguntado, a este respecto, si el mensaje del cartel presupone que antes se podían tocar las tetas a las camareras. "Con estas actitudes se menosprecia el trabajo digno de muchas mujeres y hombres que lo necesitan para pagar el alquiler o comer", han recalcado.

Asimismo, han indicado que cualquier tipo de broma privada se queda en ese ámbito privado, que tu puedes aceptar o no, pero cuando pasan a ser públicas, "ya nos afectan a todas", han sostenido.

BROMA, SIN NINGUNA GRACIA

"No es una broma cuando otra persona se puede sentir dañada u ofendida con esas actitudes machistas, que por otro lado son continuas", han indicado, antes de remarcar que esta broma, como el bar sostiene que fue, "no nos ha hecho ninguna gracia".

Y más allá, ha avanzado que harán llegar este hecho al 'Observatorio de la publicidad información no sexista', del Instituto Asturiano de la Mujer, perteneciente al Gobierno del Principado de

Asturias.

"Siempre vamos a reprobar enérgicamente estas actitudes de las que ya estamos hartas", han afirmado. Además, han pedido a la patronal hostelera Otea, que cumplan con el protocolo firmado 'Contra las agresiones sexistas', del Ayuntamiento de Gijón, y pidan a sus socios y socias que se formen en materia igualdad, algo que han recordado puede facilitarse desde la Oficina de Políticas de Igualdad municipal.

"Desde el Consejo de Asociaciones de Mujeres estaremos atentas a este tipo de posiciones que no vamos a consentir más", han advertido. "O por lo menos no nos vamos a quedar calladas nunca más", han añadido, antes de dejar claro que "Gijón no tolera las agresiones sexistas, ni tan siquiera de broma".

LLUVIA DE CRÍTICAS

Las del Consejo de la Mujer no han sido las únicas críticas que ha recibido el citado cartel. Muchos en redes sociales han dejado patente su malestar ante un mensaje que consideran "misógino" y cosifican a la mujer.

También desde Podemos-Equo Xixón, la edil Laura Tuero ha propuesto una campaña de sensibilización sobre el machismo en el ocio nocturno, al considerar que el cartel en cuestión demuestra una vez más "todo lo que nos queda por hacer en materia de igualdad", ha lamentado.

A este respecto, han visto preciso poner el foco en los mal llamados "micromachismos", que en realidad son la base de un iceberg cuya parte más visible es la violencia machista, según la edil.

Es por ello, que desde el grupo municipal solicitarán un refuerzo de las campañas feministas de sensibilización. "Es imposible que

estos comportamientos desaparezcan si la gente no es consciente de que una frase así no es ninguna broma, que, cuando ocurre de verdad, que ocurre, no tiene ninguna gracia y que banaliza la lucha de muchas mujeres por la igualdad de derechos", ha advertido.

Ha vuelto ha insistir, en este sentido, en la importancia de los Puntos Lila como herramienta permanente en la lucha contra el machismo, en vez de estar limitados solo al periodo estival.

