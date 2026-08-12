Contraste en Asturias durante el eclipse: éxito en la montaña y decepción en una costa nublada

Eclipse total de sol en Tineo. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Decepción generalizada en la zona central y el litoral asturiano. Pasadas las 19.30 horas de este miércoles, el eclipse total de Sol empezó a convertir el día en noche en el Principado de Asturias, pero la niebla y las nubes bajas arruinaron el espectáculo en los principales puntos de observación. Aunque en las horas previas se preveían cielos abiertos, a partir de las 18.00 horas un espeso manto cubrió tanto el Monte Naranco como el Parque del Oeste en Oviedo, una suerte similar a la vivida en Gijón y en toda la franja costera. Tan solo los aficionados que apostaron por cotas altas de montaña en el interior como Coto Bello (Aller), Tineo o Cangas del Narcea pudieron contemplar el histórico fenómeno en un cielo completamente despejado.

Quienes optaron por vivirlo en el interior de Asturias y las montañas más altas, tuvieron más suerte que los que decidieron acercarse a la costa. Así, en Tineo, Cangas del Nareca o Coto Bello (Aller), el cielo estuvo despejado y se pudo observar por completo.

No corrieron la misma suerte los aficionados que se dieron cita en Oviedo. Poco después de las 18.00 horas, las nubes y la niebla empezaron a cubrir el cielo en el Monte Naranco y, pocos minutos después, el Parque del Oeste también se quedó bajo el manto de las nubes. El recinto ferial Luis Adaro de Gijón, que estos quince días es epicentro de Asturias con la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), prácticamente se vació, con los cielos totalmente cubiertos.

Quienes optaron por ver el eclipse desde el mar también se han encontrado cielos cubiertos y ausencia de viento que pudiera espantar a las nubes. La misma suerte han corrido los asturianos y visitantes que se han quedado en la costa, donde los cielos han permanecido completamente cubiertos toda la tarde. Desde Luarca hasta Villaviciosa, pasando por Gozón, donde incluso hubo momentos de orbayu, el astro rey permaneció oculto entre las nubes.