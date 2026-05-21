El convenio entre Hacienda y los Ayuntamientos para la gestión de tributos municipales ahorra 6 millones a los concejos

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez y la presidenta de la FACC, Cecilia Pérez. - EUROPA PRESS

OVIEDO 21 May. (EUROPA PRESS) -

El convenio firmado hace más de un año entre la Consejería de Hacienda, el ente tributario y el 90% de los ayuntamientos asturianos para la gestión de tributos municipales va a suponer el ahorro de un 40% y unos seis millones de euros a las arcas municipales.

Así lo ha indicado este jueves el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, antes de reunirse con la presidenta de la Federación Asturiama de Concejos, FACC, Cecilia Pérez.

"Nosotros estimábamos que el ahorro sería del 30%, pero podemos decir que el ahorro va a ser del 40% y de unos 6 millones de euros en total para los municipios asturianos que se han adherido a este convenio este convenio", indicó Peláez.

El consejero ha explicado que este convenio, al que se adherirán en breve los municipios que aún no lo han hecho, supone trasladar las mejoras en la eficiencia del funcionamiento del ente a los ayuntamientos y que por tanto puedan beneficiarse de ese ahorro en la gestión de los tributos.

"Las mejoras en la digitalización, en el trabajo del ente tributario era de justicia, trasladarlas a los ayuntamientos y que por tanto esos ahorros que se producen en el ente tributario, había que trasladarlos a los ayuntamientos porque esos recursos los van a poder utilizar los los ayuntamientos", dijo Peláez.

Por su parte la presidenta de la FACC ha incidido en que para los ayuntamientos "todo lo que sea ahorros para los municipios siempre es bien recibido". "Creo que ha sido una gran labor de colaboración institucional entre la Federación y los ayuntamientos y el Principado con un beneficio último, pero sobre todo también para aprovecharnos, pues de una mejora de la gestión", dijo Pérez.

Ha idicado que para municipos pequeños este convenio es de gran utilidad ya que la capacidad de gestión de los mismos a veces es muy limitada, pero también en caso de los de gran tamaño.