Convocada manifestación por la defensa del Parque del Este y contra la gestión urbanística del Ayuntamiento de Oviedo

OVIEDO, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El colectivo vecinal Distrito Este y la asociación de vecinos de Ventanielles de Oviedo han convocado para este sábado una manifestación con el objetivo de reclamar la creación de un gran Parque del Este en una zona "actualmente degradada" que afecta a los barrios de La Tenderina, El Rayu y El Mercadín.

La movilización partirá a las 12.30 horas desde la rotonda de Cerdeño. Bajo las consignas en redes sociales '#oviedosomostodos' y en favor de un Oviedo "menos clasista y más solidario e igualitario", los colectivos han hecho un llamamiento a la participación de toda la ciudadanía ovetense.

Desde las entidades convocantes han denunciado que esta zona sufre una "enorme marginación" por parte del Ayuntamiento de Oviedo, motivo por el cual exigen una intervención urbanística que recupere este espacio y lo transforme en un equipamiento público que dote de calidad de vida a los barrios afectados.