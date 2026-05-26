Convocatoria por Asturies exige negociar la Ley de Cultura y propone Academia de Artes Asturianas frente al Ridea

Xabel Vegas, portavoz de Convocatoria por Asturies. - CONVOCATORIA POR ASTURIES

GIJÓN, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, ha defendido este martes la necesidad de preservar la estabilidad del Gobierno autonómico hasta el final de la Legislatura, si bien ha animado a sus socios del PSOE a negociar cuestiones como la Ley de Cultura.

En este sentido, ha asegurado que la coalición mantiene su voluntad de seguir impulsando políticas transformadoras pese a las discrepancias abiertas en las últimas semanas con el PSOE.

Vegas, por un lado, ha reconocido que la actual legislatura atraviesa "una situación muy particular, con una mayoría de gobierno muy débil".

Dicho esto, ha opinado que el contexto político obliga a reforzar la continuidad del Ejecutivo progresista.

A este respecto, ha advertido de que lo hay enfrente es "peligroso", a lo que ha aludido a una derecha y una extrema derecha "que quieren hacer retroceder las políticas sociales de este país 30 años, como mínimo".

Por este motivo, ha defendido que el Gobierno progresista tiene que aguantar "hasta el último día de la Legislatura", ha afirmado.

Al tiempo, ha avanzado que la voluntad de la coalición sigue siendo "hacer políticas transformadoras", así como impedir que gobierne la derecha y la ultraderecha en la región.

De ahí que haya asegurado que la formación mantiene su disposición al acuerdo con sus socios de Gobierno, aunque ha reclamado también "voluntad de diálogo" y también de acordar y de escuchar a los asturianos.

LEY DE CULTURA

Preguntado por las diferencias abiertas en torno a la futura Ley de Cultura e Identidad, Vegas ha recordado que se trata de "una ley pactada con el Partido Socialista a iniciativa de Convocatoria por Asturies".

Sobre ello, ha reclamado que el texto debe ser "debatido y negociado" entre ambas formaciones.

En cuanto a la posición de la coalición respecto al Ridea, el portavoz de Convocatoria por Asturies ha reiterado el planteamiento expresado el día anterior por el coordinador general de IU, Ovidio Zapico.

"Creemos que el Ridea ya ha cumplido una etapa y ahora lo que tenemos que crear es una Academia de las Artes y las Ciencias Asturianas", ha señalado.

Vegas ha explicado que Convocatoria por Asturies ya ha recibido el borrador, aunque ha considerado que el documento "se queda muy justo".

Aun así, ha insistido en la disposición de la coalición a negociar el contenido de la futura norma para reforzar el papel de instituciones como la Academia de la Llingua o la RTPA dentro de la política cultural asturiana.

ACCIDENTE MINERO

Con relación al dictamen de la comisión parlamentaria sobre el accidente mortal minero de Cerredo, Vegas ha sostenido que la coalición está "de acuerdo con el dictamen en líneas generales" y ha valorado el amplio consenso alcanzado entre la mayoría de grupos parlamentarios.

"Nos parece un dictamen muy positivo", ha señalado Vegas, aunque ha precisado que la formación analizará el texto durante los próximos quince días para estudiar posibles aportaciones mediante un voto particular.

Entre las cuestiones que Convocatoria por Asturies considera necesario incorporar, Vegas ha citado el papel del alcalde de Degaña, Óscar Ancares, cuya exclusión del relato de hechos del dictamen ha considerado "inaceptable".

El portavoz también ha lamentado que el documento no cuente con un informe jurídico de los letrados de la Cámara, una cuestión que, a su juicio, habría permitido disponer del documento "más riguroso posible" ante las eventuales consecuencias jurídicas derivadas de la comisión parlamentaria.