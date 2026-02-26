Cooperativas Agroalimentarias reclama transparencia en el etiquetado del origen de la leche y responsabilidad comercial

Archivo - Un almacén - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

OVIEDO 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cooperativas Agroalimentarias de España, a la que se suma Cooperativas agroalimentarias Principado de Asturias, Unión de Cooperativas, ha reclamado este jueves mayor transparencia en el etiquetado del origen de la leche y responsabilidad en las estrategias comerciales ante la aparición en el mercado de envases que, pese a indicar legalmente como procedencia la Unión Europea, incorporan elementos gráficos o denominaciones que inducen a asociar el producto con leche de origen español.

La organización alerta de que estas prácticas pueden generar confusión en los consumidores y afectar a la viabilidad de las explotaciones lácteas nacionales, en un contexto marcado por el descenso continuado del número de granjas y la presión de precios derivada de importaciones a muy bajo coste.

Cooperativas Agroalimentarias advierte de que la entrada de leche y productos transformados, como quesos, procedentes de otros países europeos a precios reducidos está provocando distorsiones en el mercado y pone en riesgo la estabilidad de la cadena de valor, así como la rentabilidad de los ganaderos españoles.

Por ello, hace un llamamiento a todos los eslabones del sector -producción, industria y distribución- para que actúen con responsabilidad, cumplan los principios de transparencia y lealtad comercial que recoge la normativa de la cadena alimentaria y refuercen el equilibrio en el mercado.

La organización también solicita al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una vigilancia "intensa" de la evolución del mercado lácteo y la adopción de medidas que garanticen la sostenibilidad del tejido productivo nacional. Además, invita a los consumidores a prestar atención al etiquetado del origen de los productos, recordando que sus decisiones de compra influyen directamente en el futuro del sector ganadero y la cohesión territorial.