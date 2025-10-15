La Coordinadora Ecologista reclama información sobre la legalidad de las obras previstas en Cabo Peñas

OVIEDO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Ecoloxista d'Asturies ha solicitado información a la Consejería de Ordenación del Territorio, a la Demarcación de Costas y al Ayuntamiento de Gozón sobre la legalidad de las obras que se estábn llevando a cabo en el entorno del Cabo Peñas para la construcción de un nuevo establecimiento hostelero.

La organización ambiental ha mostrado su preocupación ante la posibilidad de que estas actuaciones no cuenten con la autorización pertinente, recordando que el enclave forma parte del Paisaje Protegido del Cabo Peñas, declarado por el Decreto 80/1995, y está afectado por la Ley de Costas y el Plan de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA).

Según la Coordinadora, las obras en curso se estarían llevando a cabo en la zona de servidumbre de protección, donde la normativa vigente no permitiría el uso hostelero que, aseguran, se pretende desarrollar. Añaden que, tras la demolición completa del antiguo bar Cuatro Vientos, incluida su cimentación, no sería legal iniciar una nueva construcción hostelera en ese mismo lugar.

A la espera de obtener acceso a los expedientes y a los informes técnicos correspondientes, la Coordinadora Ecoloxista ha avanzado que valorará la adopción de medidas "adicionales" para garantizar la protección del espacio natural, considerando que "la conservación del entorno debe prevalecer sobre cualquier iniciativa de carácter empresarial".