GIJÓN 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Coro de la Fundación Princesa de Asturias ofrecerá un concierto el sábado 28 de noviembre, a las 20.30 horas, en la iglesia de San Julián de Somió (Gijón) para clausurar la III Semana del Arte y la Creación de Somió.
Bajo el título 'Voces y cantos del sentir humano', el programa abordará obras contemporáneas de carácter profano y religioso con textos que abarcan antífonas medievales, folclore y canciones tradicionales.
El repertorio incluirá piezas como 'Ubi caritas et amor', de Josu Elberdin (1976); 'Even when He is silent', de Kim André Arnesen (1980), y 'The Rose', de Ola Gjeilo (1978).
La Fundación Princesa de Asturias creó en 1983 esta agrupación polifónica, dirigida desde 1989 por José Esteban García Miranda. A lo largo de su trayectoria ha contado también con la dirección de Luis Gutiérrez Arias, Sabas Calvillo, Víctor Pablo Pérez y Luis Vila, y tuvo como directores honoríficos hasta su fallecimiento a Jesús López Cobos y Krzysztof Penderecki.
El coro ha realizado giras por Europa, América y Oriente Medio --con actuaciones en lugares como la catedral de San Patricio y el Lincoln Center de Nueva York o en Jerusalén-- y ha sido dirigido por maestros como Riccardo Muti, Valery Gergiev, Gustavo Dudamel, Sir Neville Marriner, Juanjo Mena o Alondra de la Parra.
Asimismo, en 2004 participó en la Real Basílica de Nuestra Señora de Atocha durante la ofrenda del ramo de la novia en el enlace matrimonial de los Reyes don Felipe y doña Letizia, y en 2022 acompañó al músico asturiano Víctor Manuel en cuatro conciertos sinfónicos de la gira de su 75 aniversario, incluida una actuación en el WiZink Center de Madrid ante más de ocho mil personas.