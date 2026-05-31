Corte nocturno de tráfico en el acceso a Oviedo desde el lunes: Transportes cierra el ramal O-11 de la A-66

Cortes de tráfico en la A-66. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

OVIEDO 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible va a cortar al tráfico la incorporación a la autovía A-66 desde la O-11, en sentido León, a partir de las 00.00 horas del próximo lunes 1 de junio. Esta medida se ha tomado para avanzar en las obras de mantenimiento de la vegetación y el arbolado en el acceso a Oviedo, garantizando así la seguridad de los trabajadores y de los usuarios de la vía.

Según ha informado el Ministerio en nota de prensa, los trabajos van a tener una duración estimada de tres semanas y se van a desarrollar exclusivamente en días laborables, de lunes a viernes. Los cortes se van a ejecutar los lunes entre las 00.00 y las 06.00 horas, mientras que de martes a viernes se van a llevar a cabo desde las 23.00 horas del día anterior hasta las 06.00 horas del día siguiente.

Como alternativa para los conductores durante los horarios de afectación, Transportes ha establecido un itinerario en el que se puede acceder desde la O-11 a la A-66 en sentido Gijón, para posteriormente realizar un cambio de sentido en la salida 27, que da acceso a Colloto y al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).