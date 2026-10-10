Cortes de tráfico y desvíos en Oviedo por la media maratón este domingo, que supera los 700 participantes

Presentación de la Media Maratón de Oviedo. - AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

OVIEDO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 700 deportistas participarán este domingo en la media maratón de Oviedo, en la séptima edición de esta carrera. La carrera sale de la Plaza de la Catedral a las 11.00 horas, aunque inicialmente estaba previsto que saliera de la Escandalera, ocupada por la acampada por la vivienda.

La carrera, organizada por el Club Deportivo Más o Menos, tendrá una longitud de 21,09 kilómetros, y se estima que dure entre una hora y cuarto para los primeros participantes y dos horas y media para los últimos.

La prueba discurrirá por Rubín, La Corredoria, Villapérez, Cuyences, Fitoria, la Pista Finlandesa, el entorno de los monumentos del Naranco, San Lázaro de Paniceres, La Florida, Vázquez de Mella, Marcelino Suárez, la Losa, Independencia, Uría y San Francisco, para finalizar en la Catedral.

CORTES DE TRÁFICO Y DESVÍOS

Para garantizar la seguridad durante el transcurso de la prueba, el Ayuntamiento de Oviedo ha establecido restricciones al tráfico. En concreto, el tráfico en el centro permanecerá restringido entre las 12.00 y las 14.30 horas. Los cortes de tráfico afectarán principalmente a Independencia, Uría, Marqués de Santa Cruz y calles adyacentes, por lo que también se producirán modificaciones en las líneas de autobús urbano TUA. Mientras duren las restricciones, el acceso y salida del aparcamiento de la Escandalera se realizará únicamente por la calle Argüelles.

Durante el paso de los corredores por La Corredoria, la Policía Local facilitará, siempre que sea posible, la circulación de las líneas TUA por la AS-266 en dirección a Lugones en los intervalos en los que no haya participantes.

La carretera de Villapérez se cerrará temporalmente al tráfico durante el paso de la carrera y se irá reabriendo una vez que la cola de participantes haya alcanzado Poyana. En la Pista Finlandesa, los usuarios deberán seguir las indicaciones del personal de la organización, que estará debidamente identificado.

Por otro lado, la llegada de la carrera desde San Lázaro de Paniceres hacia La Florida obligará a cortar la circulación desde Las Campas, a la altura de la calle Teverga, en dirección a La Florida. Para desplazarse hacia el centro se recomienda utilizar como alternativa las calles Proaza y Fuente de la Plata.

A los residentes del Paseo de la Florida se les recomienda realizar la salida de sus garajes antes de las 11.30 horas. Los vecinos de Florida Sur, en el entorno más próximo al Carlos Tartiere, podrán salir por el puente atirantado que comunica con el Parque del Oeste en dirección a La Argañosa. En Florida Norte, el tráfico podrá mantenerse con precaución en dirección a Las Campas y será regulado por la Policía Local a la altura de la Plaza del Deporte Adaptado.

Igualmente, las calles Vázquez de Mella y Marcelino Suárez tendrán restricciones en sentido hacia el centro. Los corredores ocuparán los carriles interiores, mientras que se mantendrá la circulación de vehículos por el carril exterior. No estarán permitidos los giros a la izquierda, salvo aquellos que puedan ser autorizados y regulados directamente por la Policía Local.

La calle Rafael Gallego Sanz permanecerá cortada en sus confluencias con Mateo Llana y Vázquez de Mella, sin posibilidad de salida hacia Manuel del Fresno. Los vehículos procedentes de La Argañosa podrán continuar por el carril exterior en dirección a la avenida de Colón o a la Plaza de la Libertad, respetando en todo momento el balizamiento dispuesto para separar la zona de carrera del tráfico.

La Policía Local recomienda planificar los desplazamientos con antelación, utilizar itinerarios alternativos y atender a la señalización y a las indicaciones de los agentes y del personal de la organización.