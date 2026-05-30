Cortes de tráfico este domingo en Oviedo por la celebración de la carrera 'Ruta 091'

Lance de la carrera solidaria Ruta 091 en Almería.
Lance de la carrera solidaria Ruta 091 en Almería. - POLICÍA NACIONAL
Europa Press Asturias
Publicado: sábado, 30 mayo 2026 19:29
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   OVIEDO, 30 May. (EUROPA PRESS) -

   La celebración de la prueba deportiva 'Ruta 091 Oviedo' obligará este domingo a cortar varias calles de la ciudad y realizar desvíos de tráfico durante el tiempo que dure la prueba, entre las 10.00 y las 13.30 horas.

   Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, la prueba se desarrollará en el entorno de la calle Uría y consistirá en la realización de varias carreras a pie entre las 11.30 y las 13.00 horas.

   La jornada contará con un total de tres pruebas deportivas: una carrera inclusiva, una prueba para menores y una carrera para personas adultas.

   Con motivo de la celebración de este evento, será necesario establecer distintos cortes y desvíos de tráfico para garantizar la seguridad de participantes y asistentes. Así, de 10.00 a 13.30 horas estarán cortados los accesos a la calle Uría en el tramo comprendido entre la plaza de la Escandalera y la calle Independencia.

   De 11.45 a 13.30 las restricciones se ampliarán a la Calle Santa Susana, entre la plaza General Ordóñez y la calle Marqués de Santa Cruz y Calle Conde Toreno en su totalidad.

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