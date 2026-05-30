Cortes de tráfico este domingo en Oviedo por la celebración de la carrera 'Ruta 091'

Lance de la carrera solidaria Ruta 091 en Almería. - POLICÍA NACIONAL

OVIEDO, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La celebración de la prueba deportiva 'Ruta 091 Oviedo' obligará este domingo a cortar varias calles de la ciudad y realizar desvíos de tráfico durante el tiempo que dure la prueba, entre las 10.00 y las 13.30 horas.

Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, la prueba se desarrollará en el entorno de la calle Uría y consistirá en la realización de varias carreras a pie entre las 11.30 y las 13.00 horas.

La jornada contará con un total de tres pruebas deportivas: una carrera inclusiva, una prueba para menores y una carrera para personas adultas.

Con motivo de la celebración de este evento, será necesario establecer distintos cortes y desvíos de tráfico para garantizar la seguridad de participantes y asistentes. Así, de 10.00 a 13.30 horas estarán cortados los accesos a la calle Uría en el tramo comprendido entre la plaza de la Escandalera y la calle Independencia.

De 11.45 a 13.30 las restricciones se ampliarán a la Calle Santa Susana, entre la plaza General Ordóñez y la calle Marqués de Santa Cruz y Calle Conde Toreno en su totalidad.