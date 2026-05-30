Corvera concede 286 cheques educativos de hasta 180 euros: fechas y plazos para canjearlos en el comercio local

Archivo - Material escolar para la vuelta al colegio. - JCCM - Archivo

OVIEDO, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Corvera destinará este curso un total de 65.000 euros al programa del Cheque de Apoyo Educativo, tras resolver de manera favorable 286 ayudas directas para el curso 2026/2027. La concejala de Hacienda, Patricia Suárez, ha confirmado que las cuantías de los vales oscilan entre los 90 y los 180 euros según la renta y la etapa de escolarización —desde Infantil hasta Bachillerato—, cubriendo también a alumnos empadronados que estudian fuera del concejo con el fin de garantizar el material en condiciones de igualdad.

La vicealcaldesa y concejala de Hacienda, Patricia Suárez, ha explicado que "el cheque educativo está plenamente consolidado y genera beneficios para toda la comunidad", ya que "ayuda a las familias a afrontar los gastos del comienzo del curso, favorece el consumo en los comercios locales y garantiza que el alumnado disponga del material necesario para desarrollar las clases en igualdad de condiciones".

Desde la creación del Cheque de Apoyo Educativo en 2016, más de 2.000 escolares del municipio se han beneficiado ya de esta iniciativa municipal.

La cuantía de los cheques educativos varía en función del ciclo educativo y de la renta familiar. Así, en educación infantil son de 90 euros; de 1º 3º de primaria, 180 euros; 150 euros para los alumnos y alumnas de 4º a 6º de primaria; y, finalmente, para ESO y Bachilletaro, el cheque es de 170 euros de cuantía. Los cheques también alcanzan a estudiantes empadronados en Corvera que cursan estudios en centros educativos fuera del municipio.

20.000 EUROS PARA CENTROS PÚBLICOS

Además de las ayudas directas a las familias, los centros educativos públicos de Corvera recibirán una aportación global de 20.000 euros destinada a la adquisición de material escolar y libros de texto, distribuida proporcionalmente según el número de alumnos matriculados en cada centro.

Los cheques serán entregados en el salón de actos del centro Tomás y Valiente, los días 1, 2 y 3 de septiembre, y podrán ser canjeados en los establecimientos comerciales hasta el 30 de septiembre, excepto los cheques de los y las menores matriculados en la ESO o Bachillerato, cuyo plazo se amplía hasta el 16 de octubre.

Una vez distribuidos todos los cheques de apoyo educativo entre las solicitudes que resulten favorables, si quedase remanente presupuestario en la partida de referencia, éste se distribuirá entre los centros públicos del concejo para incrementar el fondo de libros y en cuantía proporcional al alumnado de cada centro como medida de apoyo a la escolarización.