Covadonga Tomé exige en la Junta General el refuerzo del servicio de Agentes del Medio Natural

Miguel Garrido, Covadonga Tomé e Isabel Pérez - EUROPA PRESS

OVIEDO 29 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) Covadonga Tomé ha informado este viernes de que ha registrado una proposición no de ley en la que insta al Gobierno asturiano a reforzar el servicio de Agentes del Medio Natural.

Tomé ha presentado la iniciativa en una rueda de prensa ofrecida en la Junta General del Principado, en la que ha estado acompañada por el portavoz del colectivo de agentes, Miguel Garrido, y por la representante de la junta de personal funcionario Isabel Pérez.

En concreto el texto que plantea pide al Gobierno asturiano proceder a la convocatoria urgente de los procesos selectivos correspondientes a los años 2024 y 2025; impulsar una reorganización interna del servicio de Agentes del Medio Natural que permita mejorar su funcionamiento y operatividad; garantizar la formación inicial del personal de nuevo ingreso adscrito al servicio; y desbloquear y culminar el proceso de promoción interna iniciado en noviembre de 2025, actualmente paralizado.

Han epxlicado que el Servicio de Agentes del Medio Natural de Asturias ha registrado una tasa de interinidad del 38 por ciento y prevé la jubilación del 20 por ciento de su plantilla para finales de año, como consecuencia de la aplicación del Real Decreto 919/2025, de 15 de octubre. El Gobierno central aprobó en octubre del pasado año una normativa con la que ha establecido el coeficiente reductor de la edad de jubilación, permitiendo adelantar su retiro hasta seis años.

De esta forma, alertan de que se producirán numerosas jubilaciones en este cuerpo, que actualmente está compuesto por 260 efectivos divididos entre agentes forestales y agentes de medio ambiente. Desde el pasado mes de marzo se han producido 40 jubilaciones en el servicio y la previsión es que cuando finalice el año sean más de 50 los trabajadores retirados. Esta situación provocará que la tasa de interinidad en Asturias pase a ser del 50 por ciento una vez que se cubran las vacantes, sumándose a los más de 100 agentes que ya se encuentran en situación de interinidad.

Tomé ha recordado que el Pleno de la Junta General aprobó por unanimidad una moción el 30 de abril de 2025 para solucionar las carencias del servicio, aunque ha lamentado que todavía no se ha avanzado nada en la materia. El tercer punto de dicha moción instaba a dimensionar de manera adecuada las plantillas de los Agentes del Medio Natural para ajustarlas a la realidad orográfica de Asturias, así como a actualizar sus comarcas de trabajo con el fin de permitir una distribución adecuada de los medios humanos disponibles.

Posteriormente, en el Pleno celebrado el 17 de marzo de 2026, el grupo parlamentario preguntó por el proceso de jubilación de los agentes que se acogerían al Real Decreto. El Gobierno dijo entonces de que se encontraba trabajando en diferentes líneas de actuación para reforzar el servicio y hacer frente a esta contingencia. Sin embargo, Tomé ha afirmado que a día de hoy ninguna de estas medidas ha sido puesta en marcha ni se ha trasladado un calendario concreto para su ejecución.

"La falta de efectivos ha coincidido con la llegada del verano, un periodo en el que aumentan considerablemente las tareas a desarrollar y se concentran las vacaciones del personal, provocando una disminución de los agentes disponibles", ha advertido.

A todo ello se suma el notable aumento de visitantes en los espacios naturales durante los meses de verano, circunstancia que conlleva un mayor número de actuaciones, intervenciones y servicios por parte de los agentes.