La creación de empresas baja un 16% en septiembre en Asturias

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OVIEDO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Asturias bajó un 16% en septiembre en tasa interanual con un total 105 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 23, un 35,3% más, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A pesar de la caída, se trata del cuarto mejor dato de constitución de empresas en un mes de septiembre en la región de la serie histórica.

Para la constitución de las 105 empresas creadas el pasado mes de septiembre se suscribieron algo más de 1,56 millones de euros, lo que supone un 36,68% menos que en el mismo mes de hace un año (1,56 millones de capital desembolsado).

De las 23 empresas que echaron el cierre el pasado mes de septiembre en Asturias, 20 lo hicieron voluntariamente; 1 por fusión con otras sociedades y las otras 2 restantes por otras causas.

Navarra (+37,88%) Cantabria (+18,57%) y La Rioja (+17,02%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Asturias, Canarias y Murcia con retrocesos de un 16%, 14,68% y un 13,03%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Extremadura (+50%), Asturias (+35,29%) y Cantabria (+28,57%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Murcia, Castilla - La Mancha y País Vasco las que menos, con retrocesos de un 62,5%, 50% y un 20,43%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 100% en Asturias en septiembre, hasta las 22 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 4,72 millones de euros, cifra un 404,3% superior a la de septiembre del año anterior.