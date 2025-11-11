La creación de empresas sube un 48,8% en septiembre en Asturias: 125 sociedades mercantiles constituidas

OVIEDO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Asturias subió un 48,8% en septiembre en tasa interanual con un total 125 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 17, un 26,1% menos, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del mejor dato de constitución de empresass en un mes de septiembre en la región de la serie histórica.

Con el ascenso de septiembre, la creación de empresas en Asturias sale de las cifras negativas que registró el mes anterior.

Para la constitución de las 125 empresas creadas el pasado mes de septiembre se suscribieron algo más de 2,46 millones de euros, lo que supone un 22,61% más que en el mismo mes de hace un año (2,46 millones de capital desembolsado).

De las 17 empresas que echaron el cierre el pasado mes de septiembre en Asturias, 14 lo hicieron voluntariamente; 0 por fusión con otras sociedades y las otras 3 restantes por otras causas.

La Rioja (+56,67%) Asturias (+48,81%) y Castilla y León (+32,11%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Navarra, Cantabria y Baleares con retrocesos de un 19,51%, 12,5% y un 9,94%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Canarias (+44,44%), Castilla - La Mancha (+35,48%) y Cataluña (+25,27%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Navarra, Asturias y Aragón las que menos, con retrocesos de un 44,44%, 26,09% y un 19,51%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital bajó un 56% en Asturias en septiembre, hasta las 11 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 0,94 millones de euros, cifra un 13,7% inferior a la de septiembre del año anterior.