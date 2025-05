CSIF apela a la unidad sindical ante la huelga indefinida del profesorado y pide al Gobierno una mesa de negociación

Centenares de docentes se han concentrado ante la Consejería de Educación para pedir la dimisión de Lydia Espina

OVIEDO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF ha reclamado este miércoles la unión sindical de cara a la huelga indefinida del profesorado y ha instado al Gobierno del Principado a abrir una mesa de negociación para abordar "los problemas reales" del sistema educativo. Así lo ha manifestado el presidente del sector de educación de CSIF Asturias, Jorge Caro, durante la concentración celebrada frente a la Consejería de Educación en Oviedo, la segunda consecutiva esta semana.

"Desde CSIF vamos a hacerlo todo por tener la unión sindical y por poder ofrecer a los docentes lo que nos piden", ha señalado Caro, quien ha confirmado que han enviado un manifiesto a las organizaciones convocantes de la protesta del martes -UGT, CCOO y Suatea- para que se sumen a la huelga indefinida iniciada por su sindicato. "Les ofrecemos directamente puestos en la mesa de negociación de huelga", ha añadido.

La protesta, que ha reunido a centenares de docentes en la Plaza de España de Oviedo para pedir la dimisión de la consejera de Educación, Lydia Espina, se ha celebrado momentos después de que el presidente del Principado, Adrián Barbón, anunciase que el Gobierno regional cancela la suspensión de la reducción de jornada en los centros educativos.

Se trata de una medida que había generado rechazo en el profesorado y que, según CSIF, no resuelve los problemas de fondo del sistema educativo. Para Caro, esta decisión "no significa nada" si no va acompañada de medidas estructurales. "Es un reconocimiento implícito de que por última vez volvieron a meter la pata y la volvieron a meter gravemente", ha señalado".

Entre las principales reivindicaciones, CSIF ha mencionado la falta de personal, la situación en los centros de educación especial, en la Formación Profesional, en infantil y en primaria, así como los recortes salariales por bajas médicas en secundaria. "No nos podemos poner enfermos porque nos descuentan hasta 500 euros al mes", ha denunciado.

En relación con la jornada de protesta, Caro ha afirmado que la participación ha vuelto a ser elevada. "Ayer por la mañana hubo aquí 4.000 compañeros, ahora mismo no sé cuántos habrá, pero me atrevo a apostar de que hay más de 2.000 o 3.000", ha declarado.

El sindicato, que mantiene su convocatoria de huelga indefinida, ha reiterado que responde a una demanda del colectivo docente. "Hemos convocado una huelga indefinida porque nos lo piden los compañeros que tenemos ahí detrás", ha apuntado, refiriéndose a los profesores que estaban en la concentración. "Queremos negociar, queremos arreglarlo, pero ahora la pelota está en el tejado del señor Barbón. Tiene que moverse", ha concluído.