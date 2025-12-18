Cuarenta años de Asturias en la UE: más de 128 millones de euros en proyectos estratégicos

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de la UE. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los 40 años de Asturias en la Unión Europea, tras la adhesión de España en 1986, han dejado en el Principado apoyo a empresas para favorecer la competitividad regional y ayudas en el marco de Política Agrícola Común (PAC).

El Parlamento Europeo y la Comisión Europea en España, han presentado este jueves 'Desde 1986', una iniciativa que pretende informar del camino recorrido dentro de la Unión Europea y resaltar el importante papel que España desempeña en la construcción de Europa.

En este contexto, esta iniciativa pone en valor que desde 1986, España "ha crecido con más derechos, más oportunidades y más presencia en el mundo", y Europa también es hoy "más fuerte gracias a la aportación española".

También, este proyecto pretende demostrar que Europa está mucho más cerca de los ciudadanos de lo que a veces imaginamos. Por eso, en este 40º aniversario han querido poner un "énfasis especial" en las Comunidades y Ciudades Autónomas, y por ello se ofrecen fichas específicas con datos, indicadores y ejemplos reales de cómo la UE ha impulsado su desarrollo en estos años.

Cada ficha regional permite ver cómo ha evolucionado su economía desde 1986; cómo crece el turismo en cada territorio, así como las prestaciones sociales con las que contribuye la Unión Europea; qué representa la PAC para sus agricultores y ganaderos; qué proyectos europeos han cambiado infraestructuras, movilidad, innovación, medio ambiente o servicios públicos; o qué proyectos apoyados por la UE se han llevado a cabo en cada región.

En la presentación de dicha iniciativa, la directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, María Andrés, ha explicado que los materiales presentados buscan ofrecer a los medios "un marco claro, coherente y basado en datos objetivos" para analizar estos 40 años. Ha recordado que la adhesión fue "una decisión histórica, profundamente política y emocional", impulsada por "la aspiración de formar parte de un proyecto de democracia, estado de derecho, prosperidad y paz".

Andrés ha señalado que este aniversario se produce en "un momento geopolíticamente extremadamente complejo", marcado por "conflictos, tensiones comerciales y desinformación organizada", lo que hace "más necesario que nunca" explicar el proyecto europeo con rigor.

En este contexto, ha defendido que España sigue siendo "uno de los países más europeístas de la Unión Europea", con un apoyo "transversal y claro", y ha apelado al papel de los medios para ayudar a que los ciudadanos "no solo se sepan europeos, sino que se sientan europeos", reforzando así "un proyecto que hay mucho que celebrar, pero también mucho que defender".

Por su parte, el director de la Representación de la Comisión Europea en España, Daniel Calleja, ha subrayado que los 40 años de pertenencia de España a la UE "son la historia de un éxito", al tratarse de "una transformación sin precedentes en nuestro país desde la segunda mitad del siglo XX".

En este sentido, ha destacado que la adhesión supuso "la consolidación de la democracia, la modernización de las infraestructuras, la apertura de la economía al mercado único y el refuerzo de la cohesión económica y social", con un impacto directo en la vida de los ciudadanos gracias a "la libre circulación, la libertad de establecimiento, el programa Erasmus o el apoyo a los agricultores y al desarrollo regional".

Además, Calleja ha insistido en que España "no solo se ha beneficiado de la Unión Europea, sino que también ha contribuido a transformarla", actuando como "un socio leal, comprometido y profundamente europeísta".

DATOS DE LOS 40 AÑOS DE ASTURIAS EN LA UE

Según el INE, en el año 1998 había en Asturias 2.897 personas con nacionalidad de otro país de la UE. Ese mismo dato, en el año 2022 era de 13.192 personas, suponiendo un incremento con respecto a 1998 del 355,36%. Teniendo además en cuenta que, según el INE, la población de Asturias en ese mismo año era de 1.004.686 personas, los ciudadanos con nacionalidad de algún país de la UE (excluyendo España) suponen el 1,31% de la población total.

El turismo europeo tiene un peso significativo en el Principado, siendo Francia, Alemania y Países Bajos los principales países emisores de la UE. Durante 2024, Asturias recibió 331.820 internacionales.

Según datos del INE, para el año 2024, había en Asturias 112 matrimonios donde uno de los cónyuges era español y el otro tenía nacionalidad de otro país europeo.

IMPACTO DE LA PAC

Según la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei), un total de 9.294 beneficiarios de la PAC en Asturias recibieron 146,6 millones de euros en ayudas en 2024. El importe promedio por beneficiario se situó en 15.775 euros, ligeramente inferior al del año anterior, que fue de 15.861 euros (-0,5%). Las partidas con mayor peso en las ayudas fueron la Ayuda básica a la renta para la sostenibilidad (15,7%), las Inversiones en activos físicos (15%) y las ayudas dirigidas a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas (13%).

ESTUDIANTES ERASMUS

La Universidad de Oviedo recibió en el curso 2023-2024 a 881 estudiantes Erasmus. Entre estos, destacan los procedentes de Italia (161) y de Alemania (112). También durante el curso pasado, 924 estudiantes de la institución académica asturiana salieron a otra universidad. Para este curso 2025-2026, la Universidad de Oviedo prevé recibir a un total de 866 estudiantes.

PROYECTOS DESTACADOS

La UE ha apoyado proyectos estratégicos en ámbitos como la conservación ambiental, la inclusión social y laboral, la modernización de infraestructuras, la educación y la sanidad, con una financiación que supera los 128 millones de euros procedentes de distintos programas comunitarios.

En materia de infraestructuras, la Línea de Alta Velocidad León-Asturias recibió 121,6 millones de los fondos NextGenerationEU para la adaptación de la red ferroviaria al tercer carril y al Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS), con el objetivo de mejorar la conectividad y la seguridad.

Entre los proyectos ambientales destaca Life Divaqua, con 2,36 millones y una contribución europea de 1,42 millones (60%) a través del programa LIFE, destinado a mantener y mejorar el estado de conservación de los ecosistemas acuáticos del Parque Nacional de los Picos de Europa mediante actuaciones de revegetación en el río Cares y desvío de aguas hacia los lagos Enol y Ercina.

El proyecto A-E-I (Adultos, Empleo, Inclusión), con una dotación de 155.475 euros --financiados al 100% por Erasmus+--, difunde buenas prácticas en educación de adultos e inclusión social, con acciones centradas en la formación del profesorado y el desarrollo de materiales y programas educativos. A ello se suma Xeitu Estrategias Innovadoras, con 1,28 millones del programa EaSI, orientado a promover la inclusión social y laboral de personas en riesgo de desempleo en Gijón, Mieres y Tineo.

La financiación europea también ha llegado a equipamientos como el IES La Florida, en Oviedo, con de 180.600 euros, de los que el 80% procede del FEDER. Por su parte, el Centro de Salud de Turón, con 1,63 millones, ha contado con una aportación europea del 80%, para la rehabilitación y ampliación de un antiguo edificio escolar.

El proyecto FEDER Innterconecta 2015 - ABECATIM, con casi 1,24 millones y una contribución europea del 47%, ha desarrollado un sistema inteligente de absorción de energía en atenuadores de impacto capaces de identificar la gravedad de los accidentes y transmitir información en tiempo real.

Por último, el proyecto Coworking Digital Soto de Llanera, con un presupuesto de 125.000 euros y una aportación del FEDER del 80%, ha impulsado la digitalización y el emprendimiento mediante la creación de un espacio para videoconferencias, realidad virtual y actividades de formación y networking para pymes y emprendedores.