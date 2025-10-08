La cuarta Hackathon TalentUO de la Universidad de Oviedo arranca este jueves con enfoque en los ODS

Publicado: miércoles, 8 octubre 2025 10:57

   OVIEDO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La Universidad de Oviedo celebra el 9 y 10 de octubre la cuarta edición de la Hackathon TalentUO, un evento en colaboración con la Fundación Banco Sabadell, la Asociación TFCOOP y U4IMPACT, que busca fomentar la innovación, el trabajo en equipo y la conexión entre el talento universitario y el entorno empresarial.

   Durante dos jornadas, la Facultad de Geología acogerá a estudiantes de diferentes titulaciones que trabajarán en equipos multidisciplinares para dar respuesta a retos reales planteados por empresas colaboradoras, enmarcados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con el objetivo de generar un impacto positivo en la sociedad, tal y como ha detallado la propia universidad este miércoles.

   En esta edición, participarán cinco empresas que plantearán sus propios desafíos de innovación: Amazon, Windar Renovables, Inetum, Lessthan3 y Agrolinera. Cada una de ellas presentará un reto alineado con los ODS, ofreciendo a los universitarios la oportunidad de aplicar sus conocimientos, creatividad y visión crítica para proponer soluciones concretas.

   Para la Universidad de Oviedo, la Hackathon TalentUO se consolida como un punto de encuentro entre estudiantes y el tejido empresarial, "impulsando el desarrollo de competencias clave para la empleabilidad, la innovación y el emprendimiento". A través del trabajo conjunto con profesionales de distintos sectores, los participantes podrán conocer de cerca las demandas reales del mercado laboral y potenciar su desarrollo profesional.

CUARTA EDICIÓN DE LA HACKATHON

   La apertura oficial de la Hackathon contará con la participación de Alfonso López Muñiz, vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad, y representantes de la Fundación Banco Sabadell y U4IMPACT, junto a una ponencia inspiracional a cargo de un referente del ámbito emprendedor, Pablo López García, CEO de Betterplace.

   Posteriormente, las empresas presentarán sus retos a los equipos de estudiantes, que dispondrán de dos días para desarrollar sus propuestas, con el acompañamiento de mentores de la Fundación Banco Sabadell.

   El evento va a culminar con la presentación de las soluciones ante un jurado formado por Cristina Fanjul, directora del CEEI; Zafira Castaño, presidenta y Cofundadora de IMFAHE, Roberto Bayón, Pau Gimeno, fundador del Centro Richi (Boston) y Susana Pérez López, directora del área de Empleabilidad y Emprendimiento de la Universidad de Oviedo.

   El premio grupal será de 2500 euros y se concederá un premio individual, de un viaje a Boston para participar en el Richi Entrepreneur Boston Immersion Program.

