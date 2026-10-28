Cuatro detenidos, familiares entre sí, por hurtos, estafas y blanqueo en una red que operaba en el norte de España

Uno de los detenidos. - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Asturias ha procedido a la detención de cuatro personas, dos hombres y dos mujeres con edades comprendidas entre los 24 y 52 años y con relación de parentesco entre ellos como presuntos autores de los delitos hurto, estafa bancaria, robo con fuerza, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. Con estas detenciones se da por desarticula la organización criminal que actuaba en la zona norte de la península

La investigación se inició después de que la Guardia Civil de Pola de Lena recibiera la denuncia de un vecino de la localidad en la que ponía en conocimiento el uso fraudulento de su tarjeta bancaria. A través de varios actos se había realizado extracciones que en conjunto suponían un total de 3.000 euros.

Tras las primeras pesquisas, se pudo conocer que una mujer joven que ejercía labores de cuidadora de la víctima, tenía acceso no solo a la tarjeta bancaria sino también al código de seguridad de la misma.

Además, que las extracciones bancarias realizadas en los cajeros automáticos situados en la localidad de Mieres eran llevadas a cabo por un varón joven.

Posteriormente la Guardia Civil de Moreda tuvo conocimiento a través de otra denuncia de la sustracción de 39.000 euros del interior de una vivienda. Una mujer de unos 40 años, tras ganarse la confianza de un vecino, había conseguido no solo conocer el domicilio de la víctima, sino que con engaños éste le había entregado más de 1.000 euros para que pudiera hacer frente al alquiler de su vivienda. Esta entrega de dinero, llevó a dicha mujer a conocer donde guardaba la víctima un cofre con dinero.

Tras varios encuentros, la mujer un día le pidió quedarse a dormir en su domicilio, a lo que el denunciante accedió, percatándose en torno a las 4:00 horas que dicha mujer había abandonado la vivienda, que su monedero no se encontraba en el lugar donde lo había dejado, de su interior faltaba la llave del cofre y al hacer las comprobaciones de éste faltaban 39.000 euros que guardaba en él.

Con la información aportada por la víctima, en cuanto a la descripción física, medio de contacto, etc. se inició la correspondiente investigación. Las gestiones llevadas a cabo en este segundo hecho, empleando diversos medios de investigación condujo a una zona concreta de la ciudad de Oviedo y a identificar a una persona.

A partir de ella y como resultado del trabajo operativo de los investigadores se pudo identificar a un grupo formado por cinco personas de las cuales tres son varones y dos son mujeres. Realizados reconocimientos fotográficos de las dos mujeres del grupo a las dos víctimas, estas las reconocieron sin dudas, tratándose una de ellas de la que trabajaba como cuidadora de la primera víctima y por tanto posible autora de la sustracción de su tarjeta bancaria y la segunda mujer era la que habría sustraído el dinero del interior del cofre del segundo de los perjudicados.

Estableciéndose también una relación de parentesco entre ellas y otros miembros del grupo, siendo uno de los varones el autor de las extracciones en el cajero automático.

Fruto de esta actividad operativa, se pudo detectar movimientos de los vehículos que habitualmente utilizaban a las comunidades autónomas limítrofes, por lo que las investigaciones condujeron a determinar su participación en una tipología delictiva conocida como "abrazo cariñoso".

En concreto en dos hechos en la localidad de Carrizo de la Ribera (León) y uno en Medio Cudeyo (Cantabria). Igualmente se pudo establecer la existencia por parte de determinados miembros de la organización de la venta de joyas en establecimientos especializados de Oviedo por importe superior a 10.000 euros.

Finalmente, el pasado 20 de octubre se procedió a la detención de los cuatro integrantes de la organización, imputándoseles a todos ellos el delito de pertenencia a organización criminal.

Además de los delitos de hurto, robo con fuerza, estafa bancaria y blanqueo de capitales en función de sus distintas participaciones en los hechos. Una vez concluidas las diligencias policiales instruidas, dos de los detenidos fueron puestos en libertad a la espera de ser requeridos por la autoridad judicial, mientras que los otros dos fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia sección penal plaza número 4 de Oviedo.