Cuenta atrás para el Antroxu 2026 en Avilés, Gijón y Oviedo

Las principales ciudades asturianas ya tienen listo su programa de Carnaval 2026, con una amplia oferta de desfiles, conciertos, actividades familiares, concursos y propuestas gastronómicas que se desarrollarán a lo largo del mes de febrero en Avilés, Gijón y Oviedo, consolidando el Antroxu como una de las grandes citas festivas del calendario regional.

Las tres ciudades coinciden en una programación orientada a todos los públicos, con especial atención a la participación infantil y familiar, la animación en la calle y la puesta en valor de las tradiciones del Antroxu, reforzando su papel como elemento cultural, social y turístico en Asturias.

En Avilés, se celebrará del 10 al 18 de febrero con más de 30 actividades gratuitas y una clara apuesta por la música en la calle, las fanfarrias y la animación continua. Bajo el lema 'Las mil y un Antroxu, un viaje por el desierto', la programación incluye como principales hitos el XXXVIII Descenso Internacional y Fluvial de la calle Galiana, el sábado 14 de febrero, con 35 artilugios participantes, así como actuaciones musicales destacadas como la de Los Toreros Muertos, DJ Nano, la orquesta Los Satélites y el estreno de 'The Goat Festival'.

El programa se completa con el desfile de escolinos, el Antroxu Tradicional, el Gran Desfile de Antroxos, Moxigangues y Carroces y el Entierro de la Sardina, que pondrá fin a las celebraciones el miércoles 18.

Gijón celebrará su Carnaval del 11 al 22 de febrero con un extenso programa que combina desfiles infantiles y de adultos, concursos de charangas y carrozas, pasacalles, actividades familiares y jornadas gastronómicas.

Entre los actos más destacados figuran el XXXI Desfile Infantil, el XXXVIII Concurso de Charangas en el Teatro Jovellanos, el Desfile de Antroxu del lunes 16 y el tradicional Entierro de la Sardina, el martes 17.

La programación se completa con el Pasacalle Charanguero, las Coplas de Carnaval, el Antroxu Xixón Oeste y las campañas gastronómicas y hosteleras, además de atracciones como el carrusel y la noria en el Paseo de Begoña.

Por su parte, Oviedo celebrará el Carnaval 2026 entre los días 17 y 22 de febrero, con especial protagonismo de las actividades infantiles, los concursos de disfraces y el Entierro de la Sardina.

El programa incluye la Fiesta Infantil Carnavalera en el Palacio de Exposiciones y Congresos, el Desfile de Carnaval del sábado 21 con recorrido por el centro de la ciudad y la actuación de la orquesta Saudade en la plaza de la Catedral.

El itinerario del desfile será Independencia, Uría, San Francisco, Eusebio González Abascal, plaza de la Catedral y Águila, con inicio a las 17.30 horas. A la llegada del desfile a la plaza de la Catedral comenzará el concurso de disfraces en sus distintas modalidades (individual, grupos con un mínimo de tres adultos y centros sociales), tras el cual se celebrará el ceremonial del Entierro de la Sardina con el espectáculo 'Mil Noches y Una'.

Paralelamente, del 17 al 22 de febrero se celebrarán las Jornadas Gastronómicas del Antroxu en Oviedo, con degustación de un Menú de Antroxu compuesto por pote de Antroxu y repostería típica, organizadas por la Concejalía de Hostelería, Turismo y Congresos.