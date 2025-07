Cuervas-Mons acusa al Principado de "cronificar" el abandono del antiguo HUCA y de "tomar el pelo" a los ovetenses

El PP solicita una comisión parlamentaria extraordinaria para que el Gobierno asturiano "aclare con detalle" la suspensión temporal de los trabajos de demolición

OVIEDO, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PP de Asturias, José Agustín Cuervas-Mons, ha acusado este viernes al Principado de "desprecio continuo" hacia los vecinos de El Cristo-Buenavista, en Oviedo, tras el anuncio ayer de la suspensión temporal de los trabajos de demolición del antiguo HUCA.

En rueda de prensa, Cuervas-Mons ha calificado la gestión del Ejecutivo regional como una "nueva tomadura de pelo", y ha criticado que, seis meses después de haberse adjudicado el contrato de demolición --por un importe cercano a los 4,5 millones de euros--, se anuncie ahora su suspensión sin concretar una fecha de reanudación.

El contrato, recordó, fue firmado por el Gobierno regional el pasado 28 de enero y las obras estaban destinadas a eliminar las edificaciones abandonadas desde el cierre hospitalario en 2014. Sin embargo, el Gobierno aduce ahora dos motivos para la paralización: problemas técnicos en el edificio conocido como "los hongos" y la necesidad de liberar el espacio que aún ocupa el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos, cuyo traslado está previsto a una parcela en el Parque Tecnológico de Llanera, adquirida el pasado año.

"Nos enteramos por el control parlamentario de que los edificios nunca estuvieron asegurados, y que se gastaron 8 millones de euros en seguridad sin que nadie haya explicado en qué consistió", denunció Cuervas-Mons, quien también recordó que el Ejecutivo no ha dado respuesta a las iniciativas parlamentarias aprobadas para aclarar esta situación.

"No es casualidad que este anuncio se haga fuera del periodo de sesiones. El consejero debería comparecer en el Parlamento y dar la cara", remarcó. El parlamentario ha reclamado explicaciones urgentes en sede parlamentaria por parte del consejero, por lo que el PP solicita una comisión extraordinaria en julio. "No me creo que, once años después del cierre, ahora descubran que hay problemas que impiden el derribo. Esto es una burla", insistió.

Finalmente, Cuervas-Mons responsabilizó directamente al presidente del Principado, Adrián Barbón, del "abandono" que sufre el barrio ovetense, convertido, según dijo, en un "gueto sin ley" desde hace más de una década. "El nuevo hospital se inauguró hace años, pero los vecinos de Buenavista siguen pagando las consecuencias del deterioro urbanístico y ambiental", remarcó.

Para Cuervas-Mons, "este es un ejemplo más de cómo Barbón gestiona los problemas de Asturias: no los resuelve, los cronifica. Deja que se pudran en el tiempo hasta que se vuelven estructurales, mientras se parchean con excusas y anuncios vacíos".