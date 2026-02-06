Cuesta (PP) insta a la Universidad de Oviedo a "colaborar activamente" en la unificación de sedes judiciales

El segundo teniente de alcalde de Oviedo y concejal de Planeamiento urbanístico, Ignacio Cuesta. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Planeamiento Urbanístico de Oviedo, Ignacio Cuesta, ha instado este viernes a la Universidad a "colaborar activamente" en la unficación de sedes judiciales, después de que la institución rechazase ceder la Facultad de Ciencias antes de tener un emplazamiento definitivo en el campus de El Cristo.

En unas declaraciones a los medios, Cuesta ha señalado que "no es tolerable" que el rector Ignacio Villaverde "siga obstaculizando esa solución al menos transitoria" al negarse a ceder Ciencias. "La justicia lleva reivindicando durante muchísimos años, demasiados años, una imprescindible unificación de las sedes judiciales", ha recordado Cuesta, para quien es "muy importante" que la Universidad de Oviedo "entienda que tiene que colaborar activamente a encontrar una solución a ese problema".

El segundo teniente de alcalde de Oviedo ha apelado a la institución académica a entender que "no solamente debe atender a sus exclusivas necesidades, sino a las del conjunto de los servicios públicos". "Estamos completamente de acuerdo con las reivindicaciones de los jueces", ha zanjado.