Cuesta (PP) reta a IU a abandonar el Gobierno de Asturias si el PSOE no fija el derribo del antiguo HUCA en Oviedo

El Principado pide a Canteli "respeto institucional" al hablar del antiguo HUCA

OVIEDO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Planeamiento y Gestión Urbanística del Ayuntamiento de Oviedo, Ignacio Cuesta (PP), ha retado este martes al concejal de IU-Convocatoria por Oviedo Alejandro Suárez a que su formación retire el apoyo al gobierno de coalición en el Principado si el PSOE, grupo mayoritario del Ejecutivo asturiano, no presenta un calendario con fechas concretas para las demoliciones en el recinto del antiguo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

El edil ha lanzado esta propuesta a IU después de coincidir con el concejal en que la situación en el antiguo HUCA es "inaceptable". Hacen IU y PP un "diagnóstico compartido" sobre la "vergüenza" que supone que los derribos del antiguo centro hospitalario sigan sin desarrollarse. Es por ello que Cuesta ha sugerido que, si para IU de Oviedo la situación "es vergonzosa" tiene la posibilidad de "condicionar su continuidad" en el gobierno del Principado de Asturias a que la parte mayoritaria --el PSOE-- presente un cronograma con "plazos y realidades".

"SI IU LAS TIENE QUE LLEVAR, QUE LAS LLEVE", AFIRMA SUÁREZ

Por su parte, el concejal de IU Alejandro Suárez ha señalado que ante una situación "inaceptable" como la del antiguo HUCA, es necesario que la corporación local tenga una posición política "fuerte" y unida. "Si IU forma parte del gobierno y las tiene que llevar, que las lleve. Aquí todos estamos vestidos de azul y no se puede tratar de evitar una posición de administración frente a otra", ha aseverado.

A su juicio, es "inexplicable" lo que el Gobierno del Principado está haciendo con El Cristo, una situación que es "una vergüenza pública". Entre otras cuestiones, Suárez se ha preguntado "cómo es posible" que el centro de transfusión de sangre y tejidos continúe en sus instalaciones en el antiguo hospital. El edil ha contrapuesto esta situación de "inacción y mal funcionamiento" a la revitalización del edificio Calatrava, donde Suárez ha defendido que el acuerdo en esta estrategia "es total, total, sin ninguna duda".

A pesar de estar de acuerdo en el diagnóstico de la situación en El Cristo, Cuesta ha alertado de los "riesgos" que puede suponer llevar al pleno de Oviedo esta cuestión, ya que los ciudadanos ovetenses "pueden terminar confundiéndose y pensando que el ayuntamiento tiene alguna responsabilidad". "La responsabilidad de la situación vergonzosa de El Cristo es exclusiva y excluyente del gobierno del Principado de Asturias", ha remarcado.