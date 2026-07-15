Cultura abre la convocatoria para que artistas presenten propuestas para el 'Showcase Scotland 2027'

Festival Celtic Connections, en Glasgow, Escocia. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte ha abierto la convocatoria para que artistas y formaciones musicales asturianas puedan presentar su candidatura para participar en 'Showcase Scotland 2027', el principal encuentro profesional de música folk y tradicional que se celebra en el marco del festival Celtic Connections, en Glasgow (Escocia).

La participación de Asturias como región invitada convierte esta convocatoria en una oportunidad excepcional para que profesionales de la comunidad puedan presentar su trabajo ante algunos de los principales programadores, festivales y profesionales de la música folk y de raíz de todo el mundo. Showcase Scotland constituye uno de los principales escaparates internacionales para este ámbito musical y reúne cada año a representantes de numerosos países.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 7 de agosto y las personas y formaciones interesadas pueden presentar su candidatura a través del formulario habilitado por la consejería, en el siguiente enlace: https://forms.cloud.microsoft/e/Y2GgME8RJV

Una vez finalizado el plazo, las solicitudes serán remitidas a la dirección artística del evento, que será la encargada de seleccionar las seis formaciones o artistas que actuarán en Glasgow entre el 20 y el 24 de enero de 2027, dentro de la programación oficial del festival. El Gobierno del Principado no intervendrá en la valoración artística ni en la selección final, que corresponderá exclusivamente a la organización del certamen.

Cada uno de los proyectos elegidos podrá ofrece una actuación de unos quince minutos dentro de la programación oficial del festival, un formato concebido para presentar su trabajo ante profesionales internacionales y favorecer nuevas oportunidades.