Cultura y cambio climático se darán cita en Avilés durante la Bienal Climática 2026

OVIEDO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Avilés va a acoger la celbración de la Bienal Climatica en 2026. "Van a ser muchas actividades que implicarán a la ciudadanía y distintos espacios que van a acoger instalaciones, exposición y muchas actividades para sensibilizar sobre el cambio climático", ha señalado la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Avilés, Yolanda Alonso.

Los actos centrales de este evento se desarrollarán desde el 12 de junio hasta el 20 de septiembre de 2026, según ha informado la concejala ha informado este lunes, tras una reunión mantenida con los tres ministerios implicados, el Gobierno del Principado de Asturias y el consistorio local.

"Hoy ha tenido lugar una reunión para hablar de la Bienal Climática con los tres ministerios implicados, el Gobierno del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Avilés", ha explicado en un comunicado enviado a los medios.

La representante municipal ha destacado el papel de la cultura como herramienta de transformación social, subrayando que la Bienal Climática busca convertirse en un espacio de reflexión y concienciación medioambiental. "La cultura puede ser un motor de cambio y de sensibilización", ha concluido Yolanda Alonso.