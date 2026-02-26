La CUOTA paraliza el proyecto de tres parques de baterías en San Esteban de las Cruces (Oviedo)

Archivo - Movilización de Stop Baterías - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) ha paralizado la tramitación de tres parques de baterías proyectados en San Esteban de las Cruces (Oviedo), al considerar que los terrenos tienen usos ganaderos y quedan sujetos a la suspensión temporal de licencias en suelo no urbanizable.

El proyecto, promovido por Atlántica Energía Sostenible España SL para un terreno de unos 90.000 metros cuadrados, preveía la instalación de 72 contenedores de baterías distribuidos en tres plantas de almacenamiento denominadas ST2, ST3 y ST4. Además de los contenedores, cada planta prevía tres estaciones de potencia (con cuatro inversores cada una), un centro de transformación de 5.500 kVA y otro auxiliar de 630 kVA.

Esta medida se enmarca en la suspensión aprobada el 25 de agosto de 2025 por el Consejo de Gobierno, vigente hasta las directrices sectoriales en elaboración por las consejerías de Ciencia, Industria y Empleo y de Ordenación del Territorio. Solo exceptúa suelos mineros, industriales o energéticos preexistentes, y autoconsumos bajo 3 MW.

CAMPOS DE FÚTBOL EN SIERO

La CUOTA ha informado favorablemente los documentos urbanísticos para siete campos de fútbol y vestuarios con una superficie máxima de 1.200 metros cuadrados en la Ciudad Deportiva del Real Oviedo, en Siero, cumpliendo prescripciones ambientales. Según informa el Principado en nota de prensa, requiere aún aprobación definitiva municipal, tramitación de proyectos y licencias para iniciar obras, ya que supera los usos iniciales del Plan General.

CATÁLOGO DE MIERES

La comisión ha dado cuenta al Ayuntamiento de Mieres de los informes sectoriales para su catálogo urbanístico.