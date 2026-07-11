Cursos de La Granda en Avilés: El eclipse solar y el mantecado protagonizan la programación de la XLVIII edición

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OVIEDO, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Cursos de La Granda afrontan su XLVIII edición, un encuentro multidisciplinar que reunirá a especialistas de diversas áreas entre el 30 de julio y el 28 de agosto en el Hotel Palacio de Avilés. Este año, la organización apuesta por una variedad temática para abordar cuestiones como la transición energética, la geopolítica internacional, el futuro de la energía nuclear, la economía, la salud, la cultura o la historia.

La cita académica prevéiniciar su andadura los días 30 y 31 de julio con el encuentro titulado '¿Hacia una transición energética resiliente?', un espacio organizado por el Club Español de la Energía bajo la dirección de Cristina Rivero.

Tras el fin de semana, el lunes 3 de agosto será la Jornada de Inauguración oficial. Este acto incluye la intervención de Fernando Becker Zuazua para realizar la laudatio en la entrega de la Medalla de Oro de los cursos a Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola. El cierre musical correrá a cargo de la Coral Avilesina.

La programación reserva un espacio destacado para la astronomía, de la mano del catedrático de astronomía y astrofísica de la Universidad de Valencia, Jon Marcaide. El especialista será el encargado de analizar el eclipse solar del próximo 12 de agosto.

La gastronomía local también se hará un hueco en la sección matinal del jueves 6 de agosto con la conferencia 'El mantecado de Avilés. ¿Puede un producto convertirse en bandera de una ciudad?', que impartirá José Manuel Velasco. Esta sesión ha sido concebida como un homenaje a Manolo Galé, impulsor del tenis regional y nieto del fundador de la confitería Galé, fallecido en julio de 2019.

Durante las semanas posteriores, el ciclo debatirá sobre el legado indiano, el teatro en español o los avances en la detección temprana del autismo. Las actividades de este año suman la colaboración de diversas entidades, con jornadas específicas organizadas por el Grupo Daniel Alonso y el Consejo General del Notariado.

Por su parte, la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario de Getafe ha promovido la sesión 'Comer bien para envejecer mejor', cuyo desarrollo se trasladará al Museo Marítimo de Asturias, ubicado en la localidad de Luanco (Gozón).

La Monarquía y la Ilustración configuran el tramo final de la presente edición. La Jornada de Clausura, fijada para el 27 de agosto, contará con la mesa 'La Corona ante los retos de una democracia polarizada', con la participación de Francisco Llera Ramo y Emilio Lamo de Espinosa, junto a la actuación del coro León de Oro.

Finalmente, el director de los cursos, Benigno Pendás García, clausura el programa el 28 de agosto en la Casa Natal de Jovellanos (Gijón) con la ponencia titulado 'Jovellanos: ilustración para españoles'.