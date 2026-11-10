La Delegación del Gobierno coloca sus banderas a media asta por el policía fallecido en Oviedo

Banderas a media asta en la Delegación del Gobierno en señal de duelo y condolencias - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

OVIEDO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Asturias ha colocado sus banderas a media asta en señal de duelo por el fallecimiento de un subinspector de la Unidad de Guías Caninos de la Policía Nacional durante una intervención policial este martes en Oviedo. La institución ha trasladado sus condolencias al conjunto del cuerpo policial y a los familiares y compañeros del agente fallecido.

La medida se suma a los dos días de luto oficial decretados por el Ayuntamiento de Oviedo para este martes y miércoles, tras la explosión de un artefacto en el barrio de Villafría. El Consistorio también ha suspendido los actos públicos oficiales durante este periodo y ha dispuesto que las banderas de los edificios municipales ondeen a media asta.

En el suceso, ocurrido cuando los especialistas manipulaban una mochila sospechosa que contenía un artefacto explosivo, también falleció un perro de la unidad canina y resultó herido de gravedad un agente del TEDAX-NRBQ, que permanece ingresado en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). La intervención se produjo después de que la Policía recibiese un aviso por un tiroteo en el que resultó herida una joven de 17 años.