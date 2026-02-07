Sin denuncia de desaparición: mantienen la búsqueda de una joven en San Juan de la Arena

Rastreo aéreo en San Juan de la Arena. - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Asturias ha informado este sábado de que, hasta el momento, no consta ninguna denuncia de desaparición relacionada con la búsqueda de una mujer en San Juan de la Arena (Soto del Barco). No obstante, se está llevando a cabo la investigación correspondiente para tratar de conocer si existe alguna persona denunciada como desaparecida.

El aviso se produjo a las 20.10 horas de ayer, viernes, a través del 112 Asturias, cuando una persona que paseaba por el espigón de San Juan de la Arena aseguró haberse cruzado con la joven y, momentos después, escuchar un grito sin poder localizarla nuevamente.

Tras recibir el aviso, patrullas de Seguridad Ciudadana de Piedras Blancas y Cancienes se desplazaron al lugar y realizaron un rastreo sin resultados positivos. Posteriormente se incorporaron patrullas de Soto del Barco, tres efectivos de la Policía Local y personal del Ayuntamiento, sin que la segunda búsqueda arrojara resultados. Entre las 23.00 y las 02.30 horas se sumaron al operativo el helicóptero Helimer, un equipo de drones y rescate, bomberos de Pravia y guías caninos, antes de suspenderse temporalmente la búsqueda, permaneciendo algunos efectivos en la zona.

LABORES DE BÚSQUEDA ESTE SÁBADO

A primera hora de este sábado, a las 08.00 horas, la Guardia Civil reactivó la búsqueda bajo la dirección del Teniente de Piedras Blancas, con la participación de nueve efectivos de Seguridad Ciudadana, el Servicio Marítimo con la embarcación 'Río Esera' y efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS); además del Servicio Aéreo de la Guardia Civil y efectivos del GREIM, sustituyendo al helicóptero del 112 que sobrevoló la zona desde primera hora. Para las 15.00 horas se prevé la incorporación del Equipo Pegaso.

Además, colaboran el helicóptero de Bomberos y efectivos con base en Pravia, el jefe de bomberos de la Zona Centro del Oeste, equipos de drones y rescate, unidades caninas y Cruz Roja con dos embarcaciones neumáticas. Dispositivo al que también está previsto que sume el Helimer de Salvamento Marítimo.