Desarticulado un grupo criminal que atracó varias joyerías en Gijón

Archivo - Coche de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

OVIEDO, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha informado de la detención el pasado viernes de tres personas, lo que ha supuesto la desarticulación de un grupo criminal dedicado a cometer robos con arma de fuego en joyerías de la ciudad. En total, la operación se ha saldado con seis arrestados, tres como presuntos autores materiales de los robos y otras tres personas por su presunta participación como receptadores de los efectos sustraídos. Los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Guardia.

Los autores, de origen sudamericano, seleccionaban establecimientos regentados por una única mujer. Después de observar durante días sus rutinas, accedían al local y, tras encañonar a la empleada, la amordazaban para evitar que pudiera pedir ayuda mientras se apoderaban de las joyas.

La investigación se inició el a principios del mes de mayo, después de un atraco cometido en una joyería de Gijón. En el asalto habían participado tres hombres, mientras uno de ellos amenazaba con un arma de fuego a la empleada, otro se encargaba de recoger las joyas.

Dos meses después, el grupo volvía a actuar en otra joyería de la ciudad utilizando un procedimiento similar. Los tres asaltantes accedieron al establecimiento y amordazaron a la trabajadora con cinta aislante, consiguiendo hacerse con diferentes piezas de joyería antes de huir del lugar.

La investigación ha sido especialmente compleja, tanto por la forma de actuar de los atracadores como por la necesidad de identificar a todos sus integrantes y determinar el papel que desempeñaba cada uno de ellos.

Desde el primer atraco, los agentes encargados de la investigación centraron sus esfuerzos en identificar a los responsables y conocer su forma de actuar. El seguimiento realizado durante las semanas siguientes permitió determinar la participación de varias personas y localizar a quienes se encargaban de recibir y dar salida a los efectos procedentes de los robos.

La investigación culminó la pasada semana con un operativo desplegado en distintos puntos de Gijón para localizar y detener a los integrantes del grupo. En el marco de la operación se llevaron a cabo seis registros domiciliarios, en los que los agentes localizaron numerosas joyas procedentes de los asaltos, dinero en efectivo, así como diferentes efectos y documentación de interés para la investigación.

A los principales arrestados se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, dos delitos de robo con violencia e intimidación utilizando arma de fuego y tenencia ilícita de armas. La investigación ha permitido además identificar y detener a las personas que, presuntamente, se encargaban de recibir y dar salida a las joyas sustraídas, cerrando así el circuito utilizado por el grupo tras los atracos.