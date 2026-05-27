Desarticulado un 'narcopiso' en Avilés que ya había sido intervenido el pasado año

Archivo - Coche de la Policía Nacional. - EUROPA PRESS - Archivo

AVILÉS, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, pertenecientes a la Comisaría Local de Avilés, han desarticulado un punto de venta de sustancias estupefacientes en el barrio de La Magdalena. En la operación policial han resultado detenidas cuatro personas, miembros de una misma familia, como presuntos responsables de un delito contra la salud pública.

Según han informado fuentes policiales, la investigación se ha venido desarrollando durante los últimos meses tras comprobar que un 'narcopiso', que ya había sido intervenido el pasado año, había retomado su actividad ilícita. Al frente del punto de venta se encontraba un matrimonio junto a sus dos hijos, todos ellos con antecedentes policiales relacionados con el tráfico de drogas.

Los investigadores detectaron un importante trasiego de consumidores que acudían varias veces al día al domicilio para adquirir sustancias estupefacientes, principalmente heroína y cocaína base. Muchos de los compradores consumían la droga en las inmediaciones del inmueble, una situación que había generado preocupación y alarma social entre los vecinos de la zona.

La operación culminó el pasado 20 de mayo con un dispositivo policial autorizado judicialmente. Durante el registro de la vivienda, los agentes intervinieron ocho dosis de cocaína base, seis dosis de heroína, una pequeña cantidad de hachís y 900 euros en efectivo, además de diverso material utilizado para la manipulación y distribución de la droga.

Durante el transcurso de la investigación, las fuerzas de seguridad recabaron indicios que apuntan a que una parte limitada de la sustancia estupefaciente intervenida podría contener trazas de fentanilo, un opioide sintético de gran potencia. No obstante, por el momento, no existen indicios de una red de tráfico de esta sustancia en la zona y apuntan que la posible presencia del fentanilo podría deberse a una contaminación puntual relacionada con medicamentos prescritos a algunos de los consumidores. Los cuatro detenidos ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.