Detenida una mujer en Gijón que simuló haber sido víctima de un robo para cobrar el seguro

GIJÓN, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Gijón a una mujer de 46 años, vecina de este municipio, como supuesta autora de un delito de simulación de delito y estafa.

Según una nota de prensa de la Comisaría gijonesa, la arrestada denunció el pasado mes de septiembre haber sido víctima de un robo con intimidación en el barrio de Pumarín por parte un individuo, al que describió fielmente pero que no pudo identificar.

En su denuncia, relató que el hombre le colocó un objeto punzante en la espalda y le exigió la entrega de todos los objetos de valor que llevaba en ese momento, entre otros, su alianza, un teléfono de alta gama y un reloj.

Además, dio cuanta también de pagos a través de la aplicación Bizum usando el terminal telefónico que le habían robado. Al tiempo, la mujer dio parte al seguro del hogar que tenía contratado, quien le pagó una indemnización por el hecho.

Fruto de la investigación, se pudo constatar que la denunciante había denunciado en otras dos ocasiones anteriores hechos similares, usando el mismo esquema narrativo y repitiendo los patrones de 'modus operandi': autor, elemento intimidatorio y objeto del robo.

Asimismo, se pudo demostrar que la alianza supuestamente robada el pasado mes de septiembre, había sido vendida años atrás por ella en una casa de compra-venta de oro de esta ciudad, así como que el Bizum fraudulento se había llevado a cabo antes de que se cometiera el robo.

La mujer, una vez concluida la investigación, fue detenida. Tras prestar declaración y practicar las diligencias pertinentes, fue puesta en libertad con cargos y los hechos puestos en conocimiento del Juzgado de Instrucción correspondiente.