Detenidas dos personas por robos con violencia e intimidación en Las Vegas (Corvera)

1099338.1.260.149.20260625125947 Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS

OVIEDO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres, vecinos de Avilés de 43 y 41 años, como presuntos autores de sendos delitos de robo con violencia e intimidación cometidos en la localidad de Las Vegas, en el concejo de Corvera. Los detenidos fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Avilés.

Los hechos se produjeron en la misma calle y en fechas próximas. El primero de ellos tuvo lugar el pasado 7 de junio, cuando un vecino fue agredido a primera hora de la mañana por un individuo que, sin mediar palabra, le golpeó y le sustrajo la cartera, de la que extrajo 20 euros antes de huir.

Días antes, el 5 de junio, otro vecino denunció haber sido abordado de madrugada por dos personas que le arrinconaron contra una pared y le robaron la cartera con documentación, un teléfono móvil, un boleto de la ONCE y 15 euros.

La investigación, desarrollada por efectivos de la Compañía de Avilés, permitió identificar a uno de los autores tras el análisis de cámaras de seguridad de establecimientos de la zona, donde fue localizado un individuo cuya descripción coincidía con la aportada por la víctima.

Las pesquisas permitieron vincular a este sospechoso con ambos hechos, así como identificar a un segundo implicado en el robo con intimidación. Ambos cuentan con antecedentes policiales por hechos similares.

Las detenciones se practicaron el 16 de junio. Al primero de los arrestados se le imputan un delito de robo con violencia y otro de robo con intimidación, mientras que al segundo se le atribuye un delito de robo con intimidación.