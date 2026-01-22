Detenido en Avilés el autor de un robo con fuerza tras intentar cobrar un premio de la Lotería de Navidad

Coche de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

OVIEDO 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Avilés han detenido al autor de un robo con fuerza tras intentar cobrar un premio de la Lotería de Navidad. Así, han dado por finalizada la investigación del denominado 'caso de la lotería premiada'.

La operación ha culminado con la detención del presunto autor de un robo en vivienda y la imputación de un colaborador que intentó cobrar el botín de forma fraudulenta. Los hechos se remontan al pasado 15 de diciembre de 2025.

El autor del robo accedió a una vivienda en la zona de Miranda tras forzar una ventana, llevándose consigo joyas, relojes y varios décimos para el sorteo de Navidad.

Según ha informado la Policía, el delincuente no previó es que uno de esos décimos resultaría agraciado en el sorteo del 22 de diciembre.

Ese golpe de suerte permitió a la Policía Nacional establecer un dispositivo preventivo en las administraciones de lotería de Avilés y alrededores ante un posible intento de cobro.

Tras semanas de pesquisas, los agentes localizaron el punto exacto donde se hizo efectivo el premio. La investigación reveló que el autor material del robo, consciente de que era buscado por otros delitos, no acudió personalmente a cobrar el dinero. En su lugar, envió a un segundo individuo para intentar blanquear el rastro del décimo de lotería sustraído.

Identificados ambos sospechosos, la Policía Nacional desplegó el pasado martes, 20 de enero, un operativo que permitió su localización.

El autor principal, un delincuente experimentado que ya contaba con dos órdenes de búsqueda en vigor, fue detenido y puesto a disposición judicial. El segundo implicado ha sido imputado por su colaboración necesaria en el delito. Con esta operación, la Policía Nacional da por esclarecido el robo y destaca la importancia de denunciar detalladamente los objetos robados, lo que en este caso permitió el seguimiento y la recuperación del premio.