Detenido en Avilés un hombre por asaltar viviendas unifamiliares en el barrio de Villalegre

Archivo - Coche de la Policía Nacional. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Avilés han detenido a un hombre de 33 años como presunto autor de varios robos con fuerza cometidos en el exterior de viviendas unifamiliares del barrio de Villalegre durante la última semana del mes de julio. El detenido cuenta con siete detenciones anteriores por delitos contra el patrimonio.

Según ha informado la Policía en nota de prensa, el investigado se desplazaba de madrugada hasta la zona, donde accedía al interior de las parcelas tras franquear los cierres perimetrales de las viviendas. Una vez en el recinto, presuntamente se apoderaba de distintos objetos de valor que se encontraban en jardines y otras dependencias exteriores.

El presunto autor ya había sido detenido el pasado mes de mayo por hechos de similares características. En el marco de esta investigación, se le atribuye una tentativa de acceso a una vivienda del barrio avilesino de El Pozón, denunciada el pasado mes de abril, sin que llegara a acceder al interior del inmueble. La investigación continúa abierta para determinar la posible implicación del detenido en otros hechos de similares características.