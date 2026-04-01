Detenido en Avilés un hombre que cometió tres robos, uno con violencia, en menos de 24 horas

Archivo - Un vehículo de Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

OVIEDO/AVILÉS 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional detuvo a un hombre en Avilés tras cometer tres robos en menos de 24 horas. Según informan en nota de prensa gracias a las labores de investigación realizadas, los agentes de la lograron vincular a este individuo con siete hurtos perpetrados en locales de una misma cadena comercial en Avilés, logrando así poner fin a la inseguridad que había generado en menos de 24 horas.

El detenido, que ya contaba con un amplio historial delictivo, fue entregado por la Policía Local a la Comisaría de Policía Nacional tras ser retenido por unos ciudadanos después de su último asalto.

El individuo cometió un robo con violencia y dos robos con fuerza en un intervalo inferior a 24 horas, mostrando una alta reincidencia y peligrosidad. Los hechos comenzaron en la madrugada del pasado miércoles, 25 de marzo.

El sospechoso inició su actividad intentando acceder a un conocido comercio de la zona centro de Avilés. Al no lograr su objetivo, se desplazó a un establecimiento de hostelería cercano donde, utilizando una tapa de alcantarilla, fracturó la puerta acristalada. Una vez en el interior, consiguió hacerse con la recaudación de la caja registradora.

Sin detener su actividad, esa misma tarde el hombre abordó a dos mujeres con el pretexto de ayudarlas a subir unos muebles por las escaleras de su domicilio. Una vez en el portal, empujó a la primera mujer escaleras abajo y atacó a la segunda mediante un fuerte tirón para arrebatarle el bolso. Ambas víctimas cayeron al suelo y sufrieron lesiones por las que tuvieron que recibir asistencia médica.

El autor fue localizado poco después por familiares de las víctimas, quienes lo retuvieron hasta la llegada de los agentes de la Policía Local, que procedieron a su traslado a las dependencias de la Policía Nacional.

La investigación posterior de la Policía Nacional permitió identificar a este mismo individuo como el presunto autor de siete hurtos continuados en tiendas de una misma cadena comercial, con un valor de lo sustraído cercano a los 700 euros, así como varios intentos de robo en comercios del centro de la ciudad ocurridos días antes, utilizando el mismo modus operandi.

El detenido, un viejo conocido de los agentes debido a su alta reincidencia vinculada al consumo de estupefacientes, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Avilés, que ha decretado su ingreso en la prisión de Villabona.