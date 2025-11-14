Un detenido en La Felguera por huir de la policía al ser sorprendido sin seguro de coche

OVIEDO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Langreo ha detenido esta madrugada a un hombre que intentó darse a la fuga tras ser sorprendido conduciendo un vehículo sin seguro obligatorio La Felguera (Langreo).

Los hechos se produjeron a las 00.42 horas, cuando los agentes estaban haciendo una patrulla rutinaria de prevención y vigilancia por el concejo. Los policías observaron un turismo detenido en la vía pública que obstaculizaba el paso del camión de recogida de residuos.

Al percatarse de la presencia policial, el conductor reanudó la marcha, lo que llevó a los agentes a comprobar telemáticamente la documentación del vehículo, confirmando que carecía del seguro obligatorio. Con el objetivo de garantizar la seguridad vial, los agentes le dieron el alto en la calle Arturo Ezama, momento en el que el individuo emprendió la huida a gran velocidad por la calle Norte, desobedeciendo las señales luminosas y acústicas del coche patrulla.

Durante la persecución, el vehículo perdió el control al llegar a la confluencia entre la calle Norte y la prolongación de Jesús Alonso Braga, chocando contra varios coches estacionados. El accidente provocó daños materiales en un total de siete vehículos, aunque no se registraron heridos, según informó la Policía Local.

Tras abandonar el automóvil y continuar la huida a pie, el conductor fue interceptado y detenido por los agentes, tras ofrecer resistencia al arresto. El operativo terminó con su traslado a dependencias policiales, donde se le tomaron declaraciones en relación con los delitos cometidos.

La Policía Local de Langreo instruye diligencias judiciales por delitos contra la seguridad vial, mientras que la Policía Nacional mantiene abiertas otras diligencias por posibles delitos vinculados con la actuación del detenido. Las investigaciones continúan para esclarecer todos los hechos.