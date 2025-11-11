Detenido en Gijón una pareja, él acusado de malos tratos y ella por violencia doméstica

Archivo - Coche de la Policía Local de Gijón - EUROPA PRESS ASTURIAS - Archivo

GIJÓN, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Gijón han arrestado este martes a una pareja, el hombre acusado de un delito de malos tratos mientras que a ella se le imputa un delito por violencia doméstica, han confirmado a Europa Press desde el Consistorio gijonés.

De acuerdo a las mismas fuentes, fue una vecina la que, sobre las 9.40 horas, dio avisó de que estaba escuchando golpes y gritos en un piso del edificio donde reside la pareja, en la carretera del Obispo.

Una vez en el domicilio, los agentes procedieron a la detención del hombre y, posteriormente, trasladaron a este al centro de salud Puerta de La Villa, donde manifestó tener una herida de arma blanca y varios arañazos provocados por su pareja.

Ante este testimonio, la Policía Local arrestó también a la mujer por violencia doméstica y la trasladó, asimismo, al mismo centro de salud, antes de que ambos pasaran a disposición del Cuerpo Nacional de Policía.

En el caso de la mujer, cuenta con antecedentes por robo, hurto y atentado contra la autoridad, mientras que el hombre había sido detenido anteriormente por malos tratos.