Detenido un hombre en Allande por apuñalar a otro

Imagen de archivo de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

OVIEDO 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido la pasada madrugada a un hombre como presunto autor de un delito de homicodio en grado de tentativa. Según ha informado la Benemérita, el arrestado habría supuestamente apuñalado al hermano de su expareja en una localidad de Allande.

Fue a las 00.20 horas de este jueves cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento, a través de 112, del apuñalamiento. También de que la víctima se estaría dirigiendo al Centro de Salud de Grandas de Salime para recibir atención médica.

Inmediatamente, se desplazaron hasta el lugar dos Patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Cangas de Narcea, y otra de Santa Eulalia de Oscos al Centro de Salud de Grandas de Salime, donde supuestamente se hallaba la persona herida.

Tras recabar información de los hechos, se pudo conocer que minutos antes de la llamada, la víctima, un hombre de 53 años, había acudido con su hermana (víctima de violencia de género) hasta el domicilio donde había residido hasta el momento con su supuesto agresor para recoger sus pertenencias y enseres, cuando la expareja de la hermana, de la que tiene orden de alejamiento, le asestó una puñalada en el costado.

El herido, tras ser evaluado en un primer momento en el centro de salud de Grandas de Salime, fue evacuado al Hospital de Jarrio en ambulancia para asistencia sanitaria, encontrándose consciente.

A las 02.00 horas se procedió a la detención del supuesto autor de los hechos por un delito de homicidio en grado de tentativa, trasladándolo hasta el Cuartel de La Guardia Civil de Pola de Allande, para la instrucción de diligencias y toma de manifestación del detenido.