Detenido un hombre cuando iba a recoger cerca del aeropuerto 15,9 kg de hachís enviados desde Sevilla

Droga incahutada. - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 37 años y natural de Sevilla como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, tras ser interceptado cuando pretendía recoger en las inmediaciones del Aeropuerto de Asturias un paquete enviado por transporte terrestre desde la capital andaluza que contenía 15,9 kilogramos de resina de hachís.

Los hechos produjeron el pasado 5 de noviembre, cuando operarios de una empresa ubicada en la zona de influencia del aeródromo asturiano alertaron a la Guardia Civil de la recepción de un bulto sospechoso, abierto por error, que podía contener sustancias estupefacientes.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Asturias y del Puesto Principal de Piedras Blancas. Las primeras indagaciones permitieron concretar que un cliente habitual de la firma se había puesto en contacto con un empleado para avisarle del envío de un paquete desde Sevilla a través de una agencia de transportes, con la intención de pasar a recogerlo en persona tras aterrizar en Asturias a última hora de la tarde de esa misma jornada.

Una vez asegurado el envío, los agentes trasladaron el paquete al Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción número 8 de Avilés, en funciones de guardia, solicitando la autorización para su apertura e inspección. En el interior del bulto se localizaron 159 pastillas de 100 gramos cada una de resina de hachís -un total de 15,9 kilogramos-, una cantidad considerada de notoria importancia al superar ampliamente el umbral de 2,5 kilogramos establecido para esta sustancia.

Con la correspondiente autorización judicial, la Guardia Civil preparó un paquete simulado de idénticas características para llevar a cabo una entrega controlada. Tras verificar que el sospechoso viajaba en un vuelo procedente de Sevilla con llegada prevista a las 19.30 horas, se estableció un dispositivo de vigilancia para realizar el seguimiento del individuo y asegurar la entrega.

El sospechoso, tras desembarcar del avión y abandonar la terminal, se ha dirigido directamente a las oficinas de la empresa, donde ha solicitado a los trabajadores la entrega del bulto. Una vez que se ha identificado y ha recibido el paquete en mano, los investigadores han procedido a su inmediata detención y posterior traslado a las dependencias policiales de la Guardia Civil en Oviedo.

Las pesquisas han determinado que la mercancía había sido remitida desde Sevilla el 4 de noviembre utilizando identidades falsas tanto en la filiación del remitente como en la del destinatario. La droga incautada ha sido remitida al Área de Inspección de Farmacia de la Delegación del Gobierno en Cantabria para su análisis y pesaje definitivo.

El detenido ha pasado a disposición del Tribunal de Instancia de Guardia de Avilés el 6 de noviembre, decretando la autoridad judicial su ingreso en el Centro Penitenciario de Asturias.