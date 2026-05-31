Detenido un hombre por una presunta agresión sexual en las fiestas de San Claudio en Oviedo

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

OVIEDO 31 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre como presunto autor de una agresión sexual ocurrida en la parroquia ovetense de San Claudio, donde este fin de semana se celebran fiestas.

Según ha confirmado la Guardia Civil a Europa Press, la agresión ocurrió en la madrugada de este viernes al sábado coincidiendo con la celebración de las 'Fiestas de la Primavera' que se desarrollan este fin de semana.

Las mismas fuentes han indicado que tanto el agresor como la víctima son mayores de edad. El Instituto Armado se ha hecho cargo de la investigación.