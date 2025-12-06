Detenido un joven de 22 años que llevaba droga escondida en el cenicero del coche

La Guardia Civil detiene a un conductor que llevaba droga escondida en la parte trasera de un cenicero del vehículo en el que circulaba. - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 22 años, vecino de Vegadeo, como supuesto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas tras ser sorprendido con cocaína y hachís durante un control en la A-8, a la altura de Figueras-Castropol. La droga se encontraba oculta en su vehículo.

Según han informado fuentes de este cuerpo, a las 23.20 horas del pasado 02 de diciembre, una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Navia, daba el alto a un turismo que circulaba por la A-8, concretamente en el punto kilométrico 504, a la altura de la salida de Figueras-Castropol.

Los ocupantes del vehículo, dos varones de 22 y 37 años y mostraron una actitud nerviosa y sospechosa a juicio de los agentes, que procedieron a su identificación, observando a su vez en el interior del turismo varios envoltorios de los usados para la distribución en dosis de cocaína.

Por tal motivo, decidieron llevar a cabo un registro del vehículo y sus ocupantes, localizando tras desmontar el cenicero trasero del mismo, escondida en su interior una funda de gafas de tela color negra que contenía un envoltorio con supuesta cocaína y un trozo de supuesto hachís, reconociendo en esos momentos el conductor que la droga era suya.

Por todo ello, se procedió a la detención del mismo como supuesto autor de un delito de tráfico de drogas y su traslado hasta dependencias de la Guardia Civil de Navia, para la realización de las diligencias oportunas.

El detenido es un joven de 22 años y vecino de Vegadeo, en unión de las diligencias fue puesto a disposición del Tribunal de Instancia de Castropol (Asturias). La droga incautada, 20, 8 de cocaína y 4 gr. de hachís será trasladada al Área de Sanidad de la Delegación de Gobierno en Cantabria para su depósito y posterior destrucción.