Detenido un joven por robar el bolso violentamente a una anciana en Avilés

Agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

OVIEDO 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Avilés a un hombre como presunto autor de un robo con violencia mediante el método del tirón a una mujer de 80 años. El arrestado, que cuenta con un amplio historial delictivo de 19 antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio y las personas, ha ingresado en prisión provisional por orden de la autoridad judicial.

Según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa, el suceso tuvo lugar el pasado domingo 7 de junio, cuando el ahora detenido robó el bolso a la anciana con un tirón cuando caminaba por una céntrica zona de la ciudad a plena luz del día. Una vez perpetrado el robo, abandonó el lugar huyendo a la carrera con los efectos sustraídos. Tras recibir asistencia por parte de agentes de la Policía Local de Avilés, la víctima formalizó la correspondiente denuncia.

Las investigaciones desarrolladas posteriormente permitieron identificar al presunto responsable de los hechos, que acumula 19 detenciones anteriores por diferentes delitos contra el patrimonio y las personas.

Según las pesquisas realizadas, el detenido ya había empleado esta misma modalidad delictiva contra personas de avanzada edad y figura además como investigado en numerosos hurtos en establecimientos comerciales, así como en robos cometidos en vehículos y locales durante la madrugada.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial. El Juzgado en funciones de Guardia de Avilés decretó su ingreso en prisión.