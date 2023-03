Detenidos los autores del robo con violencia en un supermercado de Oviedo

OVIEDO, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a los autores de un robo con violencia a dos trabajadores de un supermercado de Oviedo, a los que atracaron las pasadas navidades cuando los empleados, un hombre y una mujer, se dirigían a una entidad bancaria próxima a su lugar de trabajo para realizar el ingreso de la recaudación.

La Policía ha recordado que fueron abordados en la calle por un individuo que les roció un spray de defensa en la cara, arrebatando el neceser a la mujer tras arrojarla al suelo. Las víctimas persiguieron al autor por las calles de Oviedo sin lograr darle alcance.

Desde un principio los investigadores entendieron que el hecho había sido planeado con antelación, ya que no parecía fortuita la fecha del asalto a los empleados; 27 de diciembre, primer día laborable, y por tanto primer día con las entidades bancarias abierta tras las festividades de Nochebuena y Navidad.

La cantidad sustraída ascendía a 1.800 euros, pero podía haber sido mucho más alta si no hubieran hecho un ingreso previo que los autores no tuvieron en cuenta. Los agentes realizaron un estudio de las posibles huidas, entrevistándose con vecinos y responsables de los comercios de la zona, valorando que el autor no hubiera actuado solo.

La colaboración de la ciudadanía resultó "fundamental" para la resolución del caso, logrando la identificación del autor directo, que iba acompañado de una segunda persona. Los dos autores habían estado trabajando en fechas anteriores como operarios de la construcción en una obra de mantenimiento de una finca urbana muy cercana al supermercado. Desde allí pudieron observar la rutina diaria de los empleados, y como estos realizaban los ingresos de la recaudación en una sucursal bancaria próxima.