Detenidos dos hombres por robar en un estanco del barrio de El Pozón, en Avilés

Archivo - Coche patrulla de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL DE VALLADOLID. - Archivo

OVIEDO, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres como presuntos autores de un robo con violencia cometido el pasado 11 de mayo en un estanco situado en el barrio de El Pozón, en Avilés. Los hechos ocurrieron a última hora de la mañana, cuando dos individuos accedieron al establecimiento e intentaron perpetrar un atraco empleando una gran violencia física.

La actuación de la empleada del local resultó fundamental para frustrar el robo, logrando repeler la agresión mientras se alertaba al teléfono 091 de la Policía Nacional, lo que provocó la huida de los autores, según ha informado la Policía este lunes a través de una nota de prensa.

Tras tener conocimiento de lo sucedido, la Sala 091 de Oviedo coordinó un dispositivo de búsqueda y localización, trasladando la información al resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la Policía Local. Fruto de esa colaboración, una patrulla de la Guardia Civil del Puesto de Noreña localizó a los sospechosos en la estación de tren de Lugo de Llanera.

Una vez realizadas las comprobaciones oportunas, se confirmó su participación en los hechos, procediéndose a su detención y traslado a dependencias de la Comisaría de Policía Nacional de Avilés, donde se instruyeron las diligencias correspondientes.

Los autores de los hechos son de nacionalidad española, residentes en Avilés y su comarca, con numerosos antecedentes policiales por delitos contra las personas y contra el patrimonio. Uno de ellos cuenta con 33 detenciones previas y cuatro requisitorias judiciales en vigor emitidas por distintos juzgados de Asturias. El segundo detenido posee seis antecedentes policiales.

Tras ser puestos a disposición de la autoridad competente, se decretó el ingreso en prisión de uno de los detenidos. La investigación continúa abierta para esclarecer la posible implicación de los detenidos en otros hechos delictivos cometidos recientemente en distintos puntos del Principado de Asturias.