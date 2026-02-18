Detenidos tres participantes en la reyerta de Langreo en la que falleció un hombre

Pistola incautada. - POLICÍA NACIONAL

OVIEDO, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas como presuntas autoras de un delito de "riña tumultuaria y lesiones", en relación con la reyerta registrada el pasado 11 de febrero en la calle Marqués de Bolarque de Langreo, en la que falleció un hombre.

El presunto responsable material del homicidio se encuentra en prisión provisional desde el viernes 13 de febrero, con diligencias abiertas por homicidio, lesiones y amenazas. Entonces la Policía había indicado que seguía la investigación abierta para esclarecer los hechos e identificar a las personas implicadas en la reyerta.

Tras los hechos, comenzaron a difundirse en redes sociales varios vídeos en los que se recogían imágenes de las agresiones producidas después del apuñalamiento mortal de un hombre, según ha informado la Policía en nota de prensa.

En uno de ellos se observaba cómo el autor del apuñalamiento salía del portal del inmueble esgrimiendo un arma blanca y amenazando a varias personas que se encontraban en el lugar. Durante la secuencia, otra persona exhibía lo que aparentaba ser un arma de fuego, con la que apuntaba al agresor, mientras uno de sus acompañantes le instaba a disparar, intentando posteriormente arrebatarle el arma.

Instantes después, el autor del apuñalamiento regresaba al interior del portal y los participantes en la reyerta abandonaban el lugar.

Los investigadores de la Policía Nacional llevaron a cabo un análisis de las imágenes, logrando identificar a los implicados y determinar su grado de participación en las agresiones y amenazas mutuas.

Asimismo, se priorizó la localización del arma exhibida durante los hechos. Como resultado de las gestiones practicadas, se procedió a la detención de tres individuos, todos ellos familiares del fallecido, así como a la intervención del arma utilizada en las amenazas, que resultó ser una pistola de airsoft.

Tras la toma de declaración, los detenidos fueron puestos en libertad, remitiéndose el correspondiente atestado a la Autoridad Judicial competente, que continúa con la instrucción de los hechos. La investigación permanece abierta por parte de la Policía Nacional.