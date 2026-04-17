Detienen a un hombre reclamado por varios juzgados como supuesto autor de robos en centros comerciales

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

OVIEDO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Asturias ha detenido a un hombre como supuesto autor de tres requisitorias de búsqueda, detención y personación de juzgado de Oviedo y Siero, que está además siendo investigado también como supuesto autor de siete robos con fuerza en establecimientos comerciales de los cuales uno en grado de tentativa, y un robo de uso de vehículo a motor.

Fue en la madrugada del día 12 de abril, a las 01:50 horas, cuando la Guardia Civil de Noreña fue alertada por los Servicios de Seguridad del Centro Comercial Parque Principado de la existencia de un varón en actitud sospechosa por las inmediaciones del centro.

Hasta el lugar se desplazaron dos patrullas de Seguridad Ciudadana de Noreña, pudiendo localizar, escondido tras unos contenedores a un varón, de 43 años al que le constaba en vigor tres señalamientos de búsqueda y detención de varios Juzgados de Asturias, procediendo por ello a su detención y traslado hasta dependencias de la Guardia Civil de la capital del municipio.

Se daba la circunstancia de que además, esta persona estaba siendo buscada también por una unidad de investigación de la Guardia Civil de Langreo, ya que era principal sospechoso de varios robos ocurridos desde enero en el municipio de Siero.

Así, según informa la Guardia Civil, desde finales de enero de este año, los agentes estaban tras el rastro del autor del robo en un establecimiento público del municipio de Siero, en el que tras forzar una ventana se habían llevado 150 euros del bote de propinas del personal del restaurante. A este robo se sumaron otros cinco más ocurridos en los meses de enero y febrero.

En todos ellos una persona lograba introducirse en establecimientos hosteleros en su mayoría, tras romper o forzar alguna ventana o puerta y se hacía con dinero. El dinero que se llevó ronda los 2.000 euros. En total fueron seis robos, uno de ellos en grado de tentativa.

En el transcurso de las investigaciones, los agentes pudieron vincular al detenido también con la sustracción de una furgoneta, aparcada en la vía pública tras hacerse con las llaves que estaban en la guantera, para posteriormente, dejarla abandonada en la autopista A-66, en las inmediaciones de la estación de Servicio de Robledo, Llanera (Asturias), donde también perpetró el séptimo robo. El análisis de las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad de los establecimientos, aportaron información valiosa a los agentes.

Los robos eran cometidos por una sola persona, varón, cuya vestimenta repitió en varios de los hechos, y con la cara tapada con una bufanda tubular. Una dato importante para la Guardia Civil fue un tic repetido por el detenido, así como una de las prendas que portaba en alguna intervención anterior, que coincidía con la que portaba el autor de los robos en varios de los hechos.

Una vez lograda su identificación, la dificultad radicó en su localización, ya que a esta persona, a pesar de ser ampliamente conocido por los agentes al constarle numerosos antecedentes por hechos similares, no le figura domicilio conocido.

La circunstancia de su detención en la madrugada del día 12, facilitó que los investigadores pudieran proceder a la toma de manifestación como investigado. El detenido fue puesto a disposición del Tribunal de Instancia en Instrucción Plaza número 4 de Siero.