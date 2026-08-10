La DGT pide a los asturianos planificar sus desplazamientos el día del eclipse total de Sol

OVIEDO, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha pedido a los asturianos que planifiquen sus desplazamientos el miércoles 12 de agosto con motivo del eclipse total de Sol que se vivirá, de manera especial, en el Principado. Tráfico recomienda planificar los desplazamientos, escalonar el regreso y extremar la precaución al volante y anuncia un dispositivo especial de vigilancia, ordenación e información en tiempo real para garantizar la movilidad y la seguridad vial.

En una nota de prensa, la DGT ha explicado que la concentración de vehículos y el regreso simultáneo tras la fase de totalidad pueden provocar retenciones, especialmente en vías secundarias, por lo que es aconsejable consultar el estado de las carreteras antes de iniciar el viaje y, en todo momento, deben atenderse las indicaciones de los agentes y la señalización.

Asturias será uno de los territorios desde los que el eclipse podrá contemplarse en su totalidad, circunstancia que convierte al Principado en un lugar especialmente atractivo para la observación de este fenómeno. La coincidencia del eclipse con el periodo estival, uno de los momentos de mayor movilidad del año, hace prever una afluencia extraordinaria de vehículos hacia las zonas de observación.

MEDIDAS OPERATIVAS EN PUNTOS CLAVE DE LA RED VIARIA ASTURIANA

Para garantizar la gestión del tráfico durante el eclipse, la DGT ha revisado y reforzado los sistemas inteligentes de transporte de la red viaria asturiana que están compuestos de 69 cámaras de vigilancia, 62 paneles de mensaje variable y 32 lectores de matrículas.

Además, se desplegará equipamiento adicional en puntos estratégicos como Villaviciosa, en la A-8 el viaducto de Concha de Artedo, Llovio, Llanes, Luarca, el enlace de la A-66 con la AS-17 y el puerto de Pajares.

En la N-632 se instalarán un Panel de Mensaje Variable (PMV) móvil y una cámara de vigilancia móvil orientada a regular la incorporación a la A-8 de los vehículos procedentes de la playa de Rodiles.

En el viaducto de Concha de Artedo (A-8, PK 431+850), se instalará una cámara móvil de vigilancia para detectar paradas antirreglamentarias o imprudencias de conductores. En el Puerto de Pajares y Estación de Valgrande-Pajares, ante la apertura extraordinaria por la tarde de la estación para el acceso a Cuitu Nigru, la DGT mantendrá monitorizado el puerto con una cámara de vigilancia.

Por otro lado, se habilitará la zona de embolsamiento de vialidad invernal como área de apoyo ante posibles saturaciones o incidencias en la Autopista del Huerna o Pajares. Además, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil mantendrá un operativo especial de vigilancia reforzada en los accesos del Mirador del Fitu accesos.

RECOMENDACIONES PARA UN DESPLAZAMIENTO SEGURO

Entre los principales riesgos para la seguridad vial asociados a los desplazamientos para la observación del eclipse se encuentran la concentración de vehículos, especialmente a la finalización de la fase de totalidad, las detenciones improvisadas en la calzada o los arcenes, las distracciones al volante para observarlo o fotografiarlo y la presencia de peatones en la calzada y en las inmediaciones de las carreteras en los puntos de observación.

Por ello, la DGT recomienda planificar con antelación tanto los desplazamientos como la observación del eclipse y adoptar una serie de precauciones, como evitar desplazamientos innecesarios, utilizar el transporte público y elegir un lugar adecuado de observación.

En cuanto al transporte de mercancías, para favorecer la movilidad y reducir las posibles afecciones al tráfico, se recomienda que los vehículos de distribución alimentaria, en la medida de lo posible, realicen sus desplazamientos durante la mañana y eviten circular por la tarde en los entornos de los Puntos de Observación Preferente (POP) y en las vías de alta capacidad.

Asimismo, se recomienda que el resto de vehículos pesados con una masa máxima autorizada (MMA) superior a 7.500 kg planifiquen sus desplazamientos evitando las franjas horarias próximas al inicio y a la finalización del eclipse.

CÓMO ACTUAR SI EL ECLIPSE TE ALCANZA EN CARRETERA

El eclipse puede ser un importante elemento de distracción en la conducción y por ello la DGT ha indicado que, en caso de estar circulando, es preciso tener en cuenta algunas recomendaciones, tales como aumentar la distancia de seguridad y adaptar la velocidad a las condiciones de circulación o no manipular teléfonos móviles, cámaras fotográficas ni otros dispositivos para tomar imágenes.

Asimismo aconsejan mantener las luces de cruce encendidas durante la fase de oscurecimiento; no mirar directamente al Sol ni utilizar gafas específicas de observación mientras se conduce; utilizar el parasol del vehículo, si es necesario, para evitar deslumbramientos y prestar especial atención a usuarios vulnerables.

En las inmediaciones de los puntos de observación pueden encontrarse peatones en la calzada, por lo que es preciso reducir la velocidad y tener especial precaución ante la posible presencia de usuarios vulnerables.

Por otro lado, aunque la llegada a los puntos de observación se produzca de forma escalonada y ordenada, el retorno, una vez finalizada la fase de totalidad, será un momento crítico que puede originar retenciones, multiplicando los riesgos especialmente en carreteras secundarias.

Siempre que sea posible, es conveniente permanecer un tiempo en el lugar de observación antes de iniciar el viaje de vuelta. Escalonar la salida contribuirá a descongestionar los accesos y las vías más próximas.