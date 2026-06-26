Diego Ruiz de la Peña dimite como coordinador autonómico de Podemos en Asturias

Archivo - Diego Ruiz de la Peña, a la izquierda, en una imagen de archivo - PODEMOS ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador autonómico de Podemos Asturies, Diego Ruiz de la Peña, ha presentado esta mañana su dimisión "tras meses de reflexión" debido a motivos personales de salud familiar.

A través de un comunicado interno dirigido a la militancia y compartido en sus redes sociales, ha explicado que necesita dedicar el tiempo y el acompañamiento que merece su situación familiar, una atención que considera incompatible con el desempeño de una responsabilidad política de esta magnitud.

En el escrito difundido esta mañana, Ruiz de la Peña ha realizado un balance de sus dos años y medio de mandato, en el cual ha aludido a las dificultades organizativas y políticas existentes a su llegada. Asimismo, ha agradecido el trabajo efectuado por la dirección autonómica, cuyos miembros han demostrado, según ha subrayado, una enorme capacidad de trabajo, lealtad y compromiso en los momentos más difíciles.

El coordinador saliente ha manifestado también su agradecimiento a los círculos y a la militancia por su esfuerzo y labor desinteresada. De igual manera, ha querido dedicar unas palabras especiales a la secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, a quien ha agradecido el apoyo recibido desde el primer momento y cuya empatía y cariño le permitieron llegar hasta aquí.

En su marcha, Ruiz de la Peña ha reivindicado a Podemos como la mejor herramienta para el cambio político en Asturias al representar a una izquierda valiente que supera el conformismo y la autocomplacencia de la actual izquierda institucional.

Con este paso, el dirigente ha asegurado cerrar un ciclo de ocho años ejerciendo labores de representación y coordinación, periodo que ha incluido varios procesos internos así como diferentes citas electorales.

El responsable político, licenciado en Historia del Arte y gestor cultural que asumió el cargo tras imponerse en las primarias de febrero de 2024, ejerció anteriormente como portavoz municipal y candidato a la alcaldía de Llanes desde 2018, además de ser candidato al Congreso por Sumar en el verano de 2023.

Ruiz de la Peña ha confirmado que seguirá militando en la organización, abriéndose ahora un periodo en el que se designará al Equipo Técnico que dirigirá temporalmente la formación en Asturias hasta la realización de primarias orgánicas.