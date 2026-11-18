El director de la candidatura de Oviedo 2031, Rodolfo Sánchez; el responsable de Relaciones Institucionales y Patrocinios, Javier Sáenz de Jubera; la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, y el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli. - EUROPA PRES

OVIEDO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Diez empresas con implantación en Asturias formarán parte del patronato de la futura Fundación Oviedo 2031, cuya constitución está condicionada a que la ciudad consiga el título de Capital Europea de la Cultura. La entidad contará con un 70% de capital fundacional público y un 30% privado, según ha explicado este miércoles el director de la candidatura, Rodolfo Sánchez, durante un encuentro celebrado en el Ayuntamiento de Oviedo con representantes de las instituciones y compañías que integrarán la fundación.

Sánchez ha señalado que la intención es comenzar los trámites para formalizar la entidad "cuanto antes" una vez se conozca la decisión del comité de expertos, prevista para el próximo 3 de diciembre. El objetivo es dotar a la candidatura de una estructura de gestión específica que permita desarrollar el proyecto en caso de conseguir la designación.

UNA FUNDACIÓN CON MAYORÍA PÚBLICA

El reparto del capital fundacional reservará un 70% a las aportaciones públicas. El Ayuntamiento de Oviedo y el Principado de Asturias asumirán un 27,5% cada uno, mientras que la Universidad de Oviedo, la Federación Asturiana de Concejos (FACC), la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y la Cámara de Comercio aportarán un 3,75% cada una.

El 30% restante corresponderá a diez empresas, que aportarán un 3% cada una. Entre las compañías y entidades citadas por Sánchez figuran AXA, Fundación Banco Sabadell, Banco Santander, Caja Rural, EDP, Central Lechera Asturiana, Reny Picot, Fundación Izertis y TotalEnergies.

El director de la candidatura ha explicado que la elección de la fundación pública responde a un estudio encargado a la Fundación de la Universidad de Oviedo para analizar las fórmulas de gobernanza más adecuadas. Según ha indicado, el informe descartó la opción del consorcio, utilizada por otras candidaturas como Granada y Cáceres, al considerar que limita la posibilidad de incorporar patrocinios y mecenazgo y, por tanto, la capacidad de gestión del proyecto.

Sánchez ha precisado también que la incorporación al patronato no supondrá por sí misma nuevas aportaciones económicas por parte de sus integrantes. No obstante, la candidatura continuará buscando financiación privada y contempla que puedan incorporarse más empresas a la fundación en función de las aportaciones que realicen.

RESPALDO DEL TEJIDO EMPRESARIAL E INSTITUCIONAL

Por su parte, el responsable de Relaciones Institucionales y Patrocinios de la candidatura, Javier Sáenz de Jubera, ha agradecido la respuesta de las compañías a las que ha trasladado la propuesta y ha destacado que en sus contactos ha recibido "muy buenas palabras" y, en numerosos casos, compromisos de participación.

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, ha puesto en valor la colaboración entre las administraciones, los ayuntamientos asturianos, las instituciones y el tejido empresarial. También ha destacado que la candidatura debe contribuir a reforzar las industrias culturales, impulsar su profesionalización y garantizar la participación y el acceso a la cultura con independencia del lugar de residencia.

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha defendido que la consecución de la capitalidad supondría un éxito para el conjunto de Asturias y ha recordado que desde el principio tuvieron claro que la ciudad no debía afrontar el proceso en solitario. "Los partidos diferentes, gobiernos diferentes se pueden unir para una cosa común", ha señalado en referencia a la colaboración institucional con otros ayuntamientos.

Canteli ha apuntado además al posible efecto de la capitalidad sobre el turismo, las visitas y la actividad económica, tanto en Oviedo como en el resto de la comunidad. "El que viene gasta dinero", ha afirmado, antes de agradecer el respaldo de las empresas y entidades presentes.